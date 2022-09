“Sbagliato mostrare in tv…”: ex Uomini e Donne ci va giù pesante

L’ex volto di Uomini e donne ci va giù pesante: ha espresso la sua opinione senza troppi peli sulla lingua, cosa ha detto su alcuni di loro.

Un’intervista davvero fiume, quella a cui si è lasciata andare l’ex di Uomini e donne sulle pagine del settimanale Mio. In attesa della prossima stagione del programma, prevista a partire dal 19 Settembre, alcuni dei suoi ex protagonisti non possono fare a meno di parlare della trasmissione e di esprimere il proprio pensieri su alcuni volti fissi del dating show.

È proprio sulle pagine del giornale Mio che l’ex amatissima dama di Uomini e donne ci è andata davvero giù pesante su alcuni protagonisti del programma. Oltre a rivelare di sentire spesso sui social Riccardo Guarnieri e di conservare ancora adesso un ottimo ricordo di Tina Cipollari e Maria De Filippi, l’ex volto non ha potuto fare a meno di esprimere il proprio parere su uno dei volti fissi del parterre maschile.

Chi meglio di lei può esprimere una propria opinione su uno dei cavalieri più conosciuti di Uomini e donne? I due, come in molti ricorderanno, non solo si sono frequentati per parecchi mesi, ma sono anche usciti insieme dal programma. Certo, è stata un’uscita lampo, questo è vero. In ogni caso, però, la dama può dire di conoscere abbastanza bene il cavaliere. “Non lo trovo vero”, ha spiegato al giornale.

L’ex di Uomini e donne ci va giù pesante: cosa ha detto

Tra presente e futuro, l’ex di Uomini e donne si è ampiamente raccontata sulle pagine del settimanale Mio. Attualmente innamorata, la dama del dating show di Maria De Filippi aveva scelto di partecipare al programma per trovare l’amore con la ‘a’ maiuscola, ma non le è stato affatto possibile. Messi gli occhi su uno dei cavalieri più ambiti del parterre, la splendida dama non ha portato al termine il suo percorso ed ha voluto incontrare l’amore al di fuori del contesto televisivo. Sono trascorsi anni dalla sua partecipazione a Uomini e donne e lei adesso è felicemente fidanzata, ma sulle pagine del giornale non ha potuto fare a meno di parlare del programma e di alcuni dei suoi protagonisti.

Vi ricordate la bella Veronica Ursida? Entrata nella trasmissione di Maria De Filippi alcuni anni fa, la dama romana aveva iniziato una frequentazione con Armando Incarnato, che poi non è andata affatto a buon fine. È proprio su di lui – così come su tanti altri protagonisti del programma – che la Ursida ha espresso la sua opinione. Tra loro, ci sono stati spesso e volentieri scontri accesi ed è in merito a questo che Veronica ha detto: “La violenza sulle donne non è solo mettere le mani addosso: anche le aggressioni verbali sono fuori luogo”, ha spiegato, facendo riferimento alle ‘sfuriate’ di Armando. “Credo sia sbagliato mostrare in tv le sue manifestazioni, sia contro di me che contro altre donne”, ha detto ancora, andando giù pesante. Voi cosa ne pensate?

Dopo le anticipazioni shock sulle nuove puntate, noi non vediamo l’ora che arrivi il 19 Settembre. Voi?