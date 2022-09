Federico Fashion Style racconta perché ha voluto sottoporsi ad un intervento chirurgico

Federico Fashion Style, attraverso il suo canale social, racconta perché ha voluto sottoporsi ad un intervento chirurgico.

“Vi voglio tranquillizzare, sto benissimo, ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo”. Inizia così il lungo racconto di Federico Lauri, per tutti Federico Fashion Style. In un post, al quale ha allegato uno scatto in ospedale, il parrucchiere dei vip ha comunicato di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico.

Una scelta non semplice, maturata negli anni, ma attraverso i social, Federica ha spiegato cosa lo ha spinto a sottoporsi all’operazione. “Vivevo in questa condizione che mi creava disagio”, ha dichiarato il noto hairstylist. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

Federico Fashion Style si è sottoposto a un intervento chirurgico: “Ci ho messo anni per decidere”

“Oggi sono riuscito a coronare un sogno”. Non nasconde la sua felicità, Federico Lauri, dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico al quale da tempo voleva ricorrere. Sul suo canale Instagram, l’hairstylist ha raccontato tutto ai suoi followers, spiegando i motivi della sua scelta.

“In adolescenza avevo accumulato un po’ di chili, che poi, dimagrendo, non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale. Vivevo in questa situazione che mi creava disagio nell’espormi fisicamente. Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia ( contenitiva) che copriva questo inestetismo”. È con queste parole che, attraverso Instagram, Federico ha parlato del disagio col quale ha convissuto per tanti anni. Un disagio che lo ha spinto a ricorrere ad un’operazione chirurgica per rimuovere pelle e grasso in eccesso sulla zona addominale. Una decisione sulla quale il parrucchiere ha riflettuto a lungo: è stato lui stesso ad ammettere di averci messo almeno 15 anni prima di fare questa scelta. E ne spiega anche le ragioni: “Secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se c’è realmente necessità. Nulla in contrario a chi si rifà dalla testa ai piedi, ma questo è il mio punto di vista”.

Per combattere l’inestetismo, Federico ha raccontato di averle provate tutte prima di decidere di sottoporsi all’intervento: “Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer, ma realmente era un accumulo di pelle!” Attraverso i social, l’hairstylist fa sapere che tutto è andato per il meglio e di essere molto felice per aver coronato il suo sogno. E noi non possiamo che essere felici per lui!

Nelle stories condivise su Instagram qualche ora fa, il parrucchiere si è già ripreso in uno dei suoi saloni. Dove si è recato, però, senza iniziare a lavorare, essendo ancora in convalescenza, ma per fornire qualche consulenza. Sempre attraverso il suo canale social, Federico ha informato le sue clienti sul suo ritorno all’opera, condividendo le varie date in cui è possibile trovarlo nei vari saloni.