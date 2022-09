Fedez si fa tatuare un disegno enorme: il significato scioglie il cuore; tutto sul nuovo tatuaggio del rapper.

Una rinascita che Fedez non poteva non celebrare con un tatuaggio. L’ultimo anno non è stato affatto semplice per il rapper milanese che, ora che il peggio sembra essere passato, ha deciso di imprimere sul suo copro un nuovo disegno.

Un disegno enorme, che ha deciso di tatuare nell’unica parte ancora libera del suo corpo, già ricoperto da numerosi tatuaggi. Un disegno dal significato speciale, di cui lo stesso Fedez ha parlato, attraverso il suo canale Instagram.

Fedez, il disegno che si fa tatuare ha un significato da brividi

“Inizia il calvario”. È con questa ironica didascalia che Fedez ha annunciato ai followers l’inizio del suo nuovo tatuaggio. Un tatuaggio letteralmente enorme e che richiederà, pertanto, diverse sedute per essere interamente realizzato. Attraverso Instagram, però, il rapper ha ‘spoilerato’ il disegno, che racchiude un significato profondo. La sua schiena sarà interamente ricoperta da un’araba fenice, da sempre simbolo di rinascita, poiché, secondo la leggenda, l’uccello, dopo la morte, risorge dalle proprie ceneri. In questo caso, l’araba rinasce dalle ceneri del fuoco che riscalda i suoi figli.

Si, perché una parte del tattoo, nello specifico quella dietro la gamba, raffigura proprio due bambini, intenti a riscaldarsi davanti alla fiamma. “L’araba fenice rinasce dalle ceneri del fuoco dei miei due angeli”, ha scritto Fedez nelle sue stories, nelle quali ha taggato l’artista che si sta occupando del tatuaggio, Luca Natalini. Il tatuatore ha raggiunto Fedez a casa e, durante la prima seduta, durata diverse ore, il rapper si è ripreso con il suo cellulare: “Finalmente il giorno del tatuaggio sulla schiena e farà veramente male, evvai!”, ha commentato il rapper, ironizzando sul dolore che si prova durante un lavoro del genere.

Un lavoro che non vediamo l’ora di vedere ultimato, ma che è già un capolavoro per via della dedica speciale che racchiude. E, oltre ai piccoli Leone e Vittoria, tra i punti fermi della vita del cantante c’è lei, Chiara Ferragni. Lei alla quale, qualche giorno fa, Fedez ha dedicato parole da brividi in occasione del loro quarto anniversario di matrimonio.

“Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in quest’anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia, ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutti: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti”. Queste le meravigliose parole di Fedez, che ha festeggiato i suoi quattro anni di matrimonio con l’influencer in una splendida location a Portofino. Una cena a lume di candela per i Ferragnez, tra le coppie più solide e amate del momento.