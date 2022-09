Tra le più giovani concorrenti di Masterchef 7, ricordate Ludovica? ‘Dolcissima’ svolta dopo il programma

Ludovica Starita è stata tra le più giovani concorrenti di Masterchef 7, ma cosa fa oggi? La sua vita ha avuto una svolta ‘dolcissima’.

Se non avete potuto fare a meno di rivivere le emozioni della seconda edizione del famoso talent di cucina, siamo certi che non vi starete nemmeno perdendo le repliche di Masterchef 7. Iniziato qualche giorno fa, il programma di Sky ha replicato la fase delle selezioni e tutte le prove che i 40 chef amatoriali di quell’edizione hanno dovuto superare prima di formare la ‘classe’ effettiva.

Se Kateryna ha immediatamente impressionato i quattro giudici di Masterchef 7, anche Ludovica Starita non è stata affatto da meno! Tra le più giovani concorrenti di quell’edizione, la studentessa si è facilmente contraddistinta da tutti gli altri suoi colleghi. “Oh, qualcuno che spadella”, aveva commentato la new entry Antonia Klugmann la sua performance. “Meno male”, le aveva fatto Bruno Barbieri. Insomma, Ludovica ha da subito fatto breccia nel cuore dei quattro giudici!

Il suo percorso tra le cucine di Masterchef è stato davvero sensazionale. Su 20 concorrenti, Ludovica si è riuscita a classificare al nono posto. Un risultato, da come si può chiaramente comprendere, niente male, soprattutto se si prende in considerazione la sua giovanissima età. Com’è cambiata, però, la sua vita dopo il programma? L’abbiamo rintracciata su Instagram ed abbiamo appreso una ‘dolcissima’ svolta. Curiosi di saperne di più?

Cosa fa oggi Ludovica dopo Masterchef 7? Dolcissima notizia

Con i suoi tagliolini con rana pescatrice, pomodorini e carciofi croccanti su crema di carfioci, Ludovica Starita ha messo i quattro giudici di Masterchef 7 d’accordo. A partire da Bruno Barbieri fino ad Antonino Cannavacciuolo, ciascuno di loro ha espresso la propria preferenza per la giovane studentessa, concedendole la possibilità di passare alla prossima fase della selezioni.

Aggiudicarsi un posto tra le cucine di Masterchef non è stato affatto facile, eppure Ludovica ce l’ha fatta. E quando ha preso il grembiule bianca, non si è mai più fermata. Durante il suo percorso, la giovane Starita ha vinto ben quattro prove, convincendo sempre di più coloro che avevano creduto in lei. Certo, a vincere quell’edizione è stato il giovanissimo Simone Scipioni, ma in ogni caso Ludovica può dire di aver ugualmente trionfato perché dopo il programma è diventata amatissima. Siete curiosi di sapere che cosa fa oggi? Siamo certi che in tantissimi se lo chiedono!

Siamo riusciti a rintracciare la giovane Ludovica su Instagram ed abbiamo scoperto che la sua passione per la cucina non si è affatto affievolita. Quello che, però, ci ha lasciato ancora di più a bocca aperta è la ‘dolcissima’ svolta che la sua vita ha preso: Ludovica è diventata mamma! Su Instagram, la giovane è solita condividere scatti in compagnia della piccolina e del suo compagno.

Anche voi facevate il tifo per lei ai tempi di Masterchef?