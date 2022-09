Ignazio Moser, l’annuncio che lascia tutti senza parole: nessuno se l’aspettava

Ignazio Moser ha dato un annuncio a tutti i suoi fan che ha lasciato senza parole: nessuno se l’aspettava, ma è davvero incredibile.

L’aveva già detto che ci sarebbe stato un annuncio, ma mai nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere. “Vediamo come la prendete voi popolo del web”, è proprio con queste esatte parole che Ignazio Moser aveva lasciato intendere che ci fosse qualche novità in arrivo. E, in effetti, è stato proprio così.

C’è chi – dopo queste parole ‘enigmatiche’ di Ignazio – aveva creduto che la coppia fosse in procinto di annunciare una new entry in famiglia, ma invece non è stato affatto così. No, Cecilia Rodriguez non è incinta – come in molti avevano supposto – piuttosto l’annuncio dato dal bel Moser riguarda lui in prima persona. Certo, sarà stata una grande soddisfazione anche per la sua compagna, ma è solo Ignazio il protagonista indiscusso di questo annuncio.

Tanto inaspettato quanto sorprendente, l’annuncio che Ignazio Moser ha condiviso qualche ora fa sul suo canale social ufficiale, lasciando tutti senza parole. Si tratta di qualcosa di completamente inedito in cui l’ex naufrago de L’Isola dei famosi non si era mai cimentato prima d’ora. Bando alle ciance, scopriamo qualche cosa in più!

L’annuncio di Ignazio Moser lascia tutti senza parole: cosa ha rivelato

Sembrerebbe che la novità annunciata qualche settimana fa da Belen Rodriguez non sia l’unica che vede protagonista l’amata famiglia argentina! Come detto poco fa, a condividere coi suoi sostenitori un annuncio davvero pazzesco è stato proprio Ignazio Moser alcune ore fa sul suo canale social ufficiale. Attivissimo sul suo profilo Instagram, l’amatissimo sportivo non ha potuto fare a meno di condividere coi suoi ammiratori questa nuova avventura a cui ha preso parte.

Così come suo cognato Stefano De Martino, anche Ignazio Moser ha presenziato – insieme alla sua splendida Cecilia – alla Mostra del Cinema di Venezia. Siete curiosi di saperne il motivo? La risposta è semplicissima ed ha a che fare con l’annuncio di cui vi stiamo parlando: il giovanissimo ciclista ha debuttato come attore. “Mi è stata data una grande opportunità”, ha spiegato il bel Moser alla presentazione del film. Nelle pellicola, Ignazio vestirà i panni di un ex calciatore, che non ha una storia molto facile da raccontare. “Avrà un momento di vita un po’ travagliato, avrà una liaison platonica con Roberta”, ha spiegato.

Seppure Ignazio non sappia se la recitazione sia la strada che intraprenderà da questo momento in poi, non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto si sia impegnato e divertito in questa avventura.

Come procede la relazione con Cecilia?

Circa un annetto fa, di questi tempi, su tutti i giornali si diceva che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez fossero in crisi. Ad oggi – seppure entrambi non abbiano smentito queste voci, ma hanno confermato che ci sono stati alcuni ‘problemini’ – i due appaiono più felici ed innamorati che mai. Insieme, infatti, hanno raggiunto un altro incredibile traguardo e continuano ad amarsi alla follia.

Facciamo sia a Cecilia che ad Ignazio un grosso in bocca al lupo per la loro storia d’amore e il loro futuro!