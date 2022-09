Luca Argentero, la notizia è splendida: il pubblico non può che essere felice

L’amatissimo Luca Argentero ha dato ai fan una notizia che li ha entusiasmati molto: indovinate cosa sta per succedere al famoso attore!

Se quando, quasi vent’anni fa, partecipò al Grande Fratello, conquistò il cuore delle fan con la sua bellezza, negli anni il suo talento di attore ha quasi oscurato il suo aspetto esteriore. Nonostante una laurea in Economia, infatti, Luca Argentero sembra sia nato per stare sul set.

Lo dimostrano gli innumerevoli consensi e critiche positive che ha raccolto da quando, dopo essere uscito dalla casa più spiata d’Italia, ha intrapreso la strada del cinema. Tanti i ruoli in cui ha saputo esprimere al meglio le sue abilità interpretative e il successo di Doc – Nelle tue mani, dove veste i panni del protagonista Andrea Fanti, è solo uno dei più recenti.

Se dal punto di vista professionale, il 44enne torinese può dire di essersi realizzato pienamente, sul versante privato le cose non sono affatto diverse. Innamoratissimo di sua moglie Cristina Marino, che ha sposato a giugno del 2021, Luca Argentero ha costruito con lei una splendida famiglia che il 20 maggio 2020 ha accolto la nascita della piccola Nina Speranza.

Inoltre, a breve l’ex gieffino avrà occasione di mettersi in gioco in un altro contesto televisivo e per lui sarà un bel banco di prova: come annunciato nella presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, sarà lui infatti il conduttore della nuova stagione di Striscia la Notizia insieme al simpaticissimo Alessandro Siani. Nelle ultime ore, ha poi comunicato un’altra meravigliosa novità: una gioia enorme per tutti!

Luca Argentero, la notizia scalda il cuore: emozionante annuncio

Sul suo profilo Instagram da più di 2 milioni di follower, Argentero ha fatto sapere in queste ore che la sua famiglia sta per allargarsi: la moglie Cristina è di nuovo incinta! Sotto una romantica foto scattata in riva al mare al tramonto, in cui si vede la coppia e la piccola Nina Speranza, l’attore ha scritto: “Io, te, Nina e una nuova luce…”. Didascalia a cui ha fatto seguire l’hashtag “4ofus”.

Osservando l’immagine, è possibile anche intravedere il pancino della Marino che già si fa notare. La futura mamma bis appare infatti in costume, dal momento che la bellissima famigliola sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza in Salento.

L’attrice aveva confessato tempo fa al settimanale Gente che suo marito vorrebbe una famiglia numerosa e che perciò se fosse per lui metterebbe al mondo “un’intera squadra di calcio”. Al momento non è noto se il bebè il arrivo sia un maschietto oppure una femminuccia, ma non è detto che nei prossimi mesi la famosa coppia non riveli qualche dettaglio in più sulla gravidanza.

Voi vi terremo aggiornati, intanto facciamo tantissimi auguri ad Argentero e alla Marino per questa dolcissima novità!