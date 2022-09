In pochissimi l’hanno mai vista: chi è la mamma di Wanda Nara? Somiglianza impressionante

Wanda Nara è un personaggio famosissimo, ma in pochi hanno mai visto la sua splendida mamma: la conoscete? Somiglianza impressionante.

Tra i tantissimi volti che si alternano sui nostri canali social, Wanda Nara è tra quelli più popolari. Moglie di Mauro Icardi, imprenditrice e manager del famoso calciatore del Paris Saint Germain, la splendida argentina è tra le stelle indiscusse di Instagram. Il suo canale è seguitissimo, ma oltre a questo non si può dire che non sia attivo.

Wanda Nara adora condividere sul suo canale social ufficiale. Pensate, il suo profilo Instagram conta più di 6 mila post pubblicati! Davvero pazzesco, non trovate? A catturare maggiormente l’attenzione, però, non è solo il numero di scatti condivisi, ma anche la loro diversità. L’argentina, infatti, è solita pubblicare foto che mostrano la sua bellezza, ma descrivono ampiamente anche la sua quotidianità.

Non solo, quindi, ci sono scatti su set fotografici o della sua realtà lavorativa, ma anche quelli che ce la mostrano nei panni di mamma e moglie. Insomma, un ritratto a 360 gradi! Avete mai visto, però, sua mamma? Sua sorella Zaira è bellissima e, in diverse occasioni, non abbiamo potuto constatare la loro somiglianza, ma cosa sappiamo sulla loro madre? Anche di lei abbiamo scovato qualche scatto: è bellissima!

Avete mai visto la mamma di Wanda Nara? Tale madre tale figlia

Sono tantissimi i Vip che adorano condividere scatti in compagnia dei loro genitori. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Alessandra Amoroso e della somiglianza con sua madre, ricordate? La protagonista di questo nostro articolo di oggi, invece, è proprio lei: la splendida Wanda Nara! Di origini argentine, la moglie di Mauro Icardi non è affatto sconosciuta al pubblico italiana. Per diversi anni, infatti, è stata una delle ‘swag’ più amate da tutti noi. Ad oggi, la vita della famiglia Icardi è completamente lontana dal nostro bel paese, eppure Wanda non perde occasione di poter comunicare coi suoi sostenitori. Quello che, però, adesso vi chiediamo: siete convinti di conoscere ogni cosa sul suo conto? Molto probabilmente, vi sbagliate di grosso! Ad esempio, avete mai visto la sua mamma?

Alcuni giorni fa, Wanda Nara ha condiviso una serie di scatti in compagnia della sua famiglia e della sua splendida mamma. A proposito di quest’ultima, voi l’avete mai vista? Noi si e siamo rimasti completamente esterrefatti dalla sua bellezza, ma anche la loro incredibile somiglianza. Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni su di lei – sappiamo solo che si chiama Nora – ma quello che ci ha lasciato più a bocca aperta è quanto mamma e figlia siano parecchio somiglianti. Guardate qui:

Legatissima a sua mamma, Wanda Nara sembrerebbe averne ereditato anche la sua bellezza. Davvero incredibile, non trovate?