“Non si poteva dire…”: Gerry Scotti racconta il brutto episodio

Di nuovo in onda col suo quiz quotidiano, Caduta Libera, Gerry Scotti racconta un retroscena che molti non avrebbero immaginato.

Amato da sempre per il suo volto sempre sorridente e i suoi modo di fare familiare, Gerry Scotti ha lasciato tutti di stucco con un paio di frecciatine indirizzate alla Rai mentre era in onda col suo programma Caduta Libera. La nuova stagione del famoso quiz concorrente de L’Eredità è iniziata questa settimana e, a quanto pare, il conduttore è partito più che carico.

Non è sfuggito al pubblico quanto successo nel corso delle prime due puntate: due dei quesiti preparati per i concorrenti hanno riguardano appunto Viale Mazzini e sul primo lo “zio Gerry” non ci ha pensato due volte a far rilevare quella che a suo avviso sarebbe una differenza sostanziale tra Mediaset e la tv di Stato, mentre riguardo al secondo ha lanciato una frecciatina allo stesso Biscione!

Già nella puntata di inaugurazione della nuova stagione, la vena polemica nelle sue parole era abbastanza chiara. Quando è stata posta la domanda sulla compianta Raffaella Carrà “La Rai le ha intitolato gli studi televisivi in Via Teulada”, il presentatore ha subito fatto notare: “Ecco la differenza tra noi e la Rai. Noi facciamo domande sulla Rai, la Rai non fa mai domande su di noi”. Ha poi aggiunto con una punta di sarcasmo: “Avete notato? Si potrebbe fare, no? ‘Paese di nascita di Gerry Scotti. Miradolo Terme’. Non avrò mai questa soddisfazione”.

Inutile dire che l’episodio è stato ripreso da tanti utenti social che lo hanno condiviso su Twitter nelle ore successive. E non è finita qui. Appena nella puntata successiva, c’è stata un’altra stoccata, ma stavolta a destinataria è stata la tv commerciale. Curiosi di sapere cosa ha detto?

Gerry Scotti non si trattiene e racconta tutto: molti non lo immaginavano neanche

I due momenti alquanto insoliti e divertenti sono stati mandati in onda normalmente, senza nessuna censura. Durante la seconda puntata del programma, una delle domande ha riguardato chi fosse stata la conduttrice dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Pensate che Gerry non abbia colto l’occasione per ‘togliersi un altro sassolino dalla scarpa’?Se sì, vi sbagliate perché invece ne ha approfittato subito: “Ah, si può dire adesso Eurovision? Mi ricordo che un anno non si poteva dire qua su Canale 5, adesso è stata sdoganata“.

A fare ancora più chiarezza è stato poi il tweet di un ex concorrente di Caduta Libera che ha cinguettato: “Ahah fui io a venire censurato in post-produzione quando parlai di Eurovision“. Qualcuno ha commentato chiedendogli cosa avesse detto precisamente e lui ha spiegato tutto. Ha raccontato che in un primo momento gli fu chiesto di dire che a breve sarebbe andato a vedere l’Eurovision a Kiev, ma siccome non potevano fare pubblicità ad un programma della concorrenza, in post-produzione decisero di censurare.

E voi avete già ripreso a seguire l’imperdibile quiz di Canale 5?