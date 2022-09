Nuova attrice in arrivo a Beautiful: guardatela bene, non indovinereste mai chi è; tutto sulla new entry della soap opera.

State seguendo le nuove puntate di Beautiful? Negli episodi attualmente in onda in Italia sta accadendo davvero di tutto, dalla scoperta della relazione tra Quinn e Carter alla verità sull’incidente che ha causato la morte di Vinny. In America, però, la situazione è ancora più intricata!

Tra le puntate negli Usa e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi ma, se siete curiosi e non temete spoiler, possiamo raccontarvi qualcosa in anteprima. Ad esempio, della new entry che proprio in questi giorni è apparsa sullo schermo, in America. Questa meravigliosa bionda avrà una parte in Beautiful, ma sapete di chi si tratta? La sua mamma è famosissima. Scopriamo di più su di lei e sul personaggio che interpreterà nell’amatissima soap opera.

Arriva una nuova attrice a Beautiful: la sua mamma la conosciamo molto bene

Beautiful appassiona i telespettatori di tutto il mondo da ben 35 anni e il merito del successo è anche il continuo ‘via vai’ degli attori. La trama è sempre ricca di colpi di scena e, diciamolo, non ci si annoia davvero mai! E chi non si sta annoiando affatto sono i telespettatori americani, che da diversi mesi hanno ritrovato in scena uno dei personaggi più spietati della storia della soap. Manca davvero poco per rivederla anche in Italia, ma in America ne ha già combinate di tutti i colori. Di chi stiamo parlando?

Di Sheila Carter, una delle nemiche numero uno della famiglia Forrester. Che, anche questa volta, creerà sofferenze a non finire ai protagonisti della soap, in particolare a Steffy Forrester. L’ultima trovata di Sheila per sfuggire alla polizia e non essere riconosciuta è quella di adottare un travestimento, con tanto di maschera in silicone e parrucca rossa. Ed è proprio durante le puntate in cui Sheila si fingerà un’altra donna che l’attrice potrà recitare al fianco di sua figlia! Proprio così, la meravigliosa bionda che vi abbiamo mostrato in foto è Alexes Marie Pelzer, la figlia di Kimberlin Brown, ovvero l’attrice che dal 1992 interpreta Sheila in Beautiful.

Con grande gioia per entrambe, le due si sono ritrovate sul set della soap, dove Alexes ha recitato per un breve ruolo. Non è chiaro quale personaggio ha interpretato ma, a quanto pare, si è trattato di una piccola apparizione, da guest star. Un evento che, però, ha emozionato tantissimo mamma e figlia, che hanno espresso il loro entusiasmo sui social.

Anche il pubblico sembra aver apprezzato molto la new entry! Gli sceneggiatori la richiameranno per un ruolo di maggiore importanza? Continuate a seguirci per tutte le novità e le anticipazioni sulla vostra soap opera preferita.