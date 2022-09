Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: la decisione che spiazza tutti

Sonia Bruganelli rivela la decisione presa da lei e suo marito Paolo Bonolis: un colpo di scena che nessuno avrebbe immaginato.

In questi anni Sonia Bruganelli è riuscita a scrollarsi di dosso l’etichetta di ‘moglie di’ ed è diventata un personaggio sempre più interessante per il pubblico e anche per i social. Certo, non mancano i detrattori, ma lei saggiamente non vi dà peso ed è semplicemente sé stessa.

Lo ha dimostrato per anni con i contenuti pubblicati sul suo profilo Instagram (dove infinite volte è stata accusata di ostentare il suo elevato tenore di vita) e anche quando ha rivestito il ruolo di opinionista al GF Vip 6. Esperienza che sta per ripetere, contrariamente a quanto aveva deciso in un primo momento.

Qualche settimana fa aveva spiegato anche i motivi che l’hanno spinta ad accettare per la seconda volta la proposta di Alfonso Signorini. Ne ha parlato anche ora, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera: “I ragazzi che diventano grandi, le dinamiche di coppia che cambiano, il famoso nido vuoto”, spiega affermando che un programma divertente come il GF Vip è proprio ciò che ci vuole per darle un senso di leggerezza e non impegnarla troppo.

Al noto quotidiano ha poi fatto una rivelazione shock su lei e il marito, non immaginereste mai di cosa si tratta!

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, nessuno l’avrebbe immaginato: cosa sta per succedere

A spingerla a lanciarsi di nuovo nell’avventura da opinionista dello storico reality è stato però anche un altro elemento e cioè la presenza di Orietta Berti al posto di Adriana Volpe. Tra le due, com’è noto, non c’è mai stata una grande simpatia e durante la passata edizione lo si è visto chiaramente: “Ora è diverso. Sarò con Orietta Berti: l’ammiro e la stimo, non si prende sul serio, come me”.

Per quanto riguarda la sua famiglia, la Bruganelli ha annunciato un colpo di scena davvero inaspettato che a breve cambierà molte cose. Tutti sanno che lei ed il marito Paolo dormono separati da tempo e certamente non perché le cose tra loro vadano male, anzi. Adesso però hanno preso un’altra decisione ancora più sorprendente: vivranno in due palazzi diversi ma comunicanti dal terrazzo.

“Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui”, annuncia l’opinionista assicurando che tale scelta non è affatto sintomo di una crisi coniugale. A dirla tutta, la bionda 48enne lo ritiene “il segreto per restare insieme tutta la vita”.

Cosa ne pensate della scelta di Paolo e sua moglie?