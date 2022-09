Raimondo Todaro, brutto colpo per lui: non si aspettava qualcosa del genere

Brutto colpo per il maestro di danza di Amici Raimondo Todaro: la stoccata arriva da una sua vecchia conoscenza di Ballando con le stelle.

Per ben 16 anni lo abbiamo volteggiare sul palco di Ballando con le stelle deliziando il pubblico con il grande talento che lo accompagna fin dall’infanzia e che gli ha permesso di vincere ben 18 campionati. Circa un anno fa, però, è arrivato il colpo di scena: Raimondo Todaro ha lasciato la trasmissione di Milly Carlucci a cui era approdato appena maggiorenne ed è diventato un insegnante di Amici.

Il talent condotto da Maria De Filippi annovera da tempo tra i sui ballerini professionisti anche sua moglie Francesca Tocca, con cui il 35enne catanese si è riconciliato a luglio del 2021 dopo una separazione di circa due anni. Intervistato in questi ultimi tempi da Lorella Cuccarini nel suo programma Un caffè con, Todaro aveva spiegato quale fosse la differenza principale tra la De Filippi e la Carlucci. Con quest’ultima, tra l’altro, i rapporti si sono un po’ raffreddati a seguito dell’abbandono di Ballando da parte di Raimondo.

“Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Milly passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dice che mutande metterti. Mentre Maria ti dà molta carta bianca”, aveva detto il maestro di ballo alla Cuccarini. Aveva poi sottolineato anche ciò che rende simili le due conduttrici: “Milly è come Maria, è una stakanovista. Hanno in comune la passione per il lavoro che fanno”.

Evidentemente, però, queste parole non sono andate giù ad un altro storico volto di Ballando con le stelle. In un’intervista concessa al settimanale Mio, infatti non ha tardato ad arrivare la risposta al vetriolo per il ballerino professionista.

Raimondo Todaro, arriva la ‘stilettata’ da Ballando: brutto colpo per il ballerino

Un altro dei personaggi che in questi anni hanno ricoperto un importante ruolo dello show del sabato sera di Rai Uno è intervenuto sulle pagine della rivista Mio in merito alle dichiarazioni di Todaro. Si tratta di Guillermo Mariotto, presente nel cast della trasmissione fin dalla prima edizione del lontano 2005.

Lo stilista venezuelano ha spiegato che, essendo figlia di un generale, è naturale che Milly Carlucci sia portata a controllare tutto e a non lasciare nulla agli eventi: “Lei lavora in modo spropositato, sta attenta ad ogni minimo dettaglio. Come può pesarti? Al contrario, è rassicurante”.

Mariotto, le cui ‘stilettate’ sono ormai famose, non ha risparmiato all’ex collega l’affondo finale: “Quando è uscito di scena nessuno se n’è accorto”, ha detto chiaro e tondo. “Il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno è indispensabile”. Non solo: Il giudice ha anche aggiunto che, forse, è stato l’ingresso del maestro Vito Coppola a far avvertire ancor meno la sua mancanza.

Come reagirà Raimondo Todaro a queste ‘affilate’ dichiarazioni?