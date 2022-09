A sorpresa lasciano insieme lo studio: Uomini e Donne inizierà con un colpo di scena ; cosa è successo nella prima registrazione.

Mancano esattamente 15 giorni all’inizio di una nuova, attesissima, edizione di Uomini e Donne. Il 19 settembre 2022 ripartirà quello che è ormai un appuntamento fisso da anni per i telespettatori di Canale 5. Nuove storia, nuove conoscenze e, ci auguriamo, la nascita di nuovi amori. Ma cosa è successo nelle prime registrazioni?

Come ogni anno, anche per questa edizione le puntate saranno registrate qualche giorno prima rispetto alla messa in onda su Canale 5. Grazie alle anticipazioni, però, possiamo sapere in anteprima cosa è accaduto in studio. E possiamo confermarvi che è stato davvero un inizio col botto! Prime discussioni, colpi di scena e anche una prima uscita di una coppia! Scopriamo di chi si tratta.

Uomini e Donne, lasciano lo studio insieme: è successo nella prima registrazione della nuova edizione

Uomini e Donne sta per tornare in onda con la formula adottata già da qualche anno: trono classico e trono over sono uniti in un’unica, maxi puntata. Una puntata dove tutti interagiscono con tutti e già nel corso della prima registrazioni ci sono state importanti ‘interazioni’. Come anticipato dalla pagina Uomini e Donne Classico e Over, Riccardo Guarnieri , ex di Ida, dichiarerà, o meglio confermerà, il suo interesse per Federica Aversano, che torna in trasmissione come tronista. Il cavaliere del trono Over lascerà il suo posto per passare tra i corteggiatori del trono Classico? Staremo a vedere…

Nel frattempo, a proposito di trono Over, c’è una clamorosa novità. Una coppia lascerà insieme lo studio proprio nel corso della prima puntata che vedremo in onda! Come anticipa la pagina gestita da Lorenzo Pugnaloni, sarà Sara, ex fiamma di Biagio, a salutare la trasmissione, in compagnia del cavaliere Davide. Stando a quanto si apprende, i due si sarebbero sentiti e conosciuti nel corso dell’estate e, dopo alcune discussioni, hanno deciso di lasciare il programma insieme. Per ulteriori dettagli, ovviamente, bisognerà attendere la messa in onda della puntata. Ma non sono finite qui le sorprese per quanto riguarda il trono Over…

Tra le dame ritroveremo l’amatissima Ida Platano, che dopo diversi scontri con Riccardo, recupererà il rapporto con un’altra vecchia fiamma. Si tratta di Alessandro Vicinanza, il cavaliere salernitano che ha frequentato per un po’ nel corso della passata edizione. I due sono usciti insieme e si sono anche baciati: un colpo di scena che non è piaciuto ad Armando, che ha criticato la sua amica Ida e ha avuto un duro scontro con Alessandro.

Insomma, ne vedremo delle belle sin dall’inizio! Appuntamento a lunedì settembre, al consueto orario delle 14 e 45, per l’inizio di un nuovo viaggio all’insegna dell’amore.