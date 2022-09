Uomini e Donne, ricordate la corteggiatrice non scelta da Lorenzo? Eccola oggi dopo qualche anno.

Ricordate le scelte di Uomini e Donne in prima serata? A differenza di quelle in studio, avvenivano nel bel mezzo di un vero e proprio party, organizzato in un incantevole castello. Tra le scelte al castello, trasmesse in prima serata, c’è quella di Lorenzo Riccardi.

Il simpaticissimo pugliese, dopo il mancato lieto fine nelle vesti di corteggiatore, salì sul trono nella stagione 2018/ 2019 di Uomini e Donne e, quella, fu la volta buona. Grazie al programma ha conosciuto la meravigliosa Claudia Dionigi, alla quale è felicemente legato da ormai più di tre anni. E non è finita qui: la coppia è in attesa del loro primo bebè! La scelta di Lorenzo è stata senza dubbio tra le più emozionanti, ma ricordate chi era la corteggiatrice ‘non scelta’? Eccola oggi dopo diversi anni.

Uomini e Donne, Lorenzo scelse Claudia ma ricordate la corteggiatrice a cui disse di no?

Il format del trono classico di Uomini e Donne, ormai, lo conosciamo a memoria. Dopo mesi di esterne e conoscenze si giunge alla tanto attesa scelta. Scelta che, da un lato, renderà felicissimo qualcuno, ma, dall’altro, rappresenterà una cocente delusione per qualcun altro. In attesa di conoscere i protagonisti della nuova stagione del programma, facciamo un passo indietro, a qualche anno fa.

Era il 2019 quando, grazie al programma di Maria De Filippi, è nata una delle coppie più belle della storia dello show, quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Una coppia amatissima dal pubblico, ma ricordata l’altra pretendente del tronista? Si tratta di Giulia Cavaglià, la corteggiatrice torinese che, dopo un po’, è salita a sua volta sul trono. Dopo l’esperienza negativa con Lorenzo, infatti, Giulia è diventata tronista e ha scelto Manuel Galiano. La storia d’amore tra i due, però, non ebbe lunga durata lontano dalle telecamere. E oggi?

Oggi Giulia è famosissima sui social, in particolare su Instagram, dove è seguita da ben 545 mila followers. E dove condivide diversi scatti in compagnia della sua dolce metà, il dj e cuoco Federico Chimirri. Anche lui è apparso in tv, sia a Uomini e Donne, come corteggiatore, che a Masterchef 11. Giulia e Federico sono felicemente legati dal 2021. Ecco uno dei tanti selfie condivisi di recente da Giulia sul suo Instagram:

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2022?

Diversi ex corteggiatori anche sul nuovo trono di Uomini e Donne! Torneranno, nelle vesti di tronisti, Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica Rimondi, e Lavinia Mauro, apparsa nel dating show nel 2018, tra le pretendenti di Nicolò Brigante. Sarò la prima volta in tv, invece, per Federico N., ingegnere aeronautico di 25 anni.