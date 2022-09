L’annuncio ha colto tutti di sorpresa: l’attore sarà papà bis, fantastico!

L’annuncio dell’amato attore ha colto tutti di sorpresa: diventerà papà bis dopo due anni dalla nascita della sua prima figlia, fantastico!

A distanza di pochissimo dal dolce annuncio dell’amato attore che è diventato nuovamente papà, non possiamo fare a meno di rivelarvi questo di un altro famosissimo interprete nostrano che ha rivelato di essere in procinto di diventare papà bis.

Sul proprio canale social ufficiale, lo sappiamo benissimo, si è soliti condividere ogni cosa. È proprio per questo motivo che, diverse ore fa, con un tenero post Instagram, l’amato attore ha annunciato che diventerà papà per la seconda volta. Sono trascorsi poco più di due anni dalla nascita della sua primogenita, eppure l’attore e sua moglie sono pronti ad allargare la famiglia con il frutto del loro amore.

Era esattamente il 2016 quando, a distanza di ben 12 anni di fidanzamento, l’amatissima coppia italiana è convolata a nozze. Così come il famoso sportivo nostrano e la sua compagna, anche il loro era un fidanzamento che durava da più di 10 anni e che è culminato, poi, non solo nel matrimonio, ma anche nella nascita della loro primogenita nel Gennaio del 2020. A distanza di due anni, la coppia è pronta ad accogliere una nuova vita nella loro quotidianità. Pronti a scoprire di chi parliamo?

Sarà papà bis: l’annuncio dell’attore lascia tutti senza parole, fantastico!

Un’estate diversa dal solito, quella vissuta dall’amato attore italiano e la sua splendida moglie: lei è in dolce attesa! È proprio sulle pagine del settimanale Diva e Donna che il volto di tante fiction di successo ha annunciato di stare diventando papà bis. “È in arrivo un’altra principessa”, ha scritto a corredo di un tenerissimo ritratto di famiglia. Fino ad ora, abbiamo pochissime notizie sulla data di nascita della sua seconda figlia, ma si può chiaramente comprendere che sia mamma che papà non vedono l’ora di abbracciare il frutto del loro amore.

Ricordate Gabriele Greco? Volto amatissimo di Vivere, di Capri e tantissime altre fiction di successo, l’attore è tra i più amati in assoluto dello spettacolo nostrano. È proprio per questo motivo che l’annuncio dell’arrivo della sua seconda figlia ha rallegrato i cuori di tutti! A corredo del post in questione, infatti, sono davvero tantissimi coloro che si sono congratulati con lui e non hanno perso occasione di poter augurare il meglio alla sua famiglia.

“La famiglia da il senso a ogni cosa, nulla ha un valore così grande”, ha continuato a scrivere Gabriele Greco come didascalia a questo dolcissimo ritratto di famiglia. Facendo chiaramente intendere di non stare più nella pelle!

Così come tantissimi dei suoi sostenitori, anche la redazione di Sologossip coglie l’occasione per fare gli auguri a Gabriele e alla sua famiglia.