Antonella Clerici smentisce tutte le voci: l’ha detto chiaramente una volta per tutte

Antonella Clerici smentisce tutte le voci: la conduttrice l’ha detto in un’intervista una volta per tutte.

Dopo l’annuncio dei palinsesti rai, qualche giorno fa c’è stata la conferenza stampa per la presentazione dei programmi che vedremo in onda a partire da settembre 2022. Non tutte le trasmissioni sono state confermate, qualcuno è rimasto senza programma e qualcuno invece ha trovato un posto.

Per esempio Alessia Marcuzzi dopo 25 anni in mediaset è passata in Rai. L’anno scorso aveva annunciato il suo addio all’azienda dicendo di non vedersi bene nei ruoli che le erano stati offerti e che con il covid aveva trovato nuove consapevolezze. La conduttrice sarà al timone del format Boomerissima. Anche Elisa Isoardi dopo un periodo di pausa torna in tv e avrà la conduzione di Vorrei dirti che. Si tratta di una novità che vedrà la presentatrice girare l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare.

Nuovi arrivi in rai ma ci sono anche i ritorni che aspettiamo appena dopo la pausa estiva. Antonella Clerici è pronta a tornare in televisione con la nuova edizione di E’ sempre mezzogiorno. Il format culinario come tutte le altre trasmissioni che si sono concluse a maggio-giugno sta per partire con una nuova stagione. Negli ultimi giorni però la conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale gente in riferimento ad altro. Le sue dichiarazioni sono una sorta di smentita su quanto circolato in queste settimane.

Antonella Clerici smentisce tutte le voci: l’ha detto chiaramente, ecco che cosa ha dichiarato

Antonella Clerici è pronta a tornare in televisione con la conduzione di E’ sempre mezzogiorno che arriva con la nuova stagione. La conduttrice dopo un periodo di pausa è pronta a farci compagnia per un altro anno. In queste settimane si è molto parlato di lei in riferimento alla sua vita sentimentale.

E’ circolata la voce su un suo prossimo matrimonio con il compagno Vittorio Garrone. Erano stati alcuni ‘amici’ a lanciare l’indiscrezione parlando al settimanale DiPiù. Era stato riferito che la proposta già c’era stata e che le nozze si sarebbero celebrate entro il 2023. Antonella e Vittorio sono vicini al sì? Ecco, la conduttrice in un’intervista al settimanale Gente ha detto una volta per tutte le cose come stanno. A quanto pare non c’è nessun matrimonio programmato né per il 2023 né per un’altra data. Sembrerebbe quindi che la proposta a questo punto non ci sia stata. Antonella spiega con chiarezza il motivo.

Nell’intervista ha ammesso che non ama i festeggiamenti e che non è nei suoi programmi. Dice che stanno bene così, sono una famiglia e c’è l’amore: “Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che già ho”, ha raccontato. Quindi niente matrimonio per Antonella Clerici e il suo compagno.