L’attrice sembra sempre sicura di sé ma invece ammette: “Soffro di attacchi di panico”

Nel corso di una sua intervista, l’attrice ha raccontato di soffrire di attacchi di panico: la sua rivelazione è del tutto inedita.

“Non è tutto oro quello che luccica”: potremmo iniziare proprio così questo nostro articolo sull’amata attrice italiana per raccontarvi quello che nessuno immaginerebbe mai. Siamo soliti pensare che i personaggi pubblici, solo perché li vediamo in video sempre sorridenti e super professionali, siano completamente estranei ai problemi della vita. Invece, le parole di quest’amatissima attrice ci confermano che non è per nulla così.

Oltre al dramma sulla cantante recentemente raccontato da uno dei suoi più grandi amici, non possiamo fare a meno di rivelarvi quanto riferita da un’amatissima attrice nel corso di una sua recentissima intervista al settimanale ‘Chi’. Molto probabilmente per la prima volta in assoluto, infatti, la famosa interprete ha raccontato di soffrire di attacchi di panico. “Mostri interiori che mi hanno bloccato per lunghi periodi”, ha spiegato al giornale diretto da Alfonso Signorini.

Così come Giorgia Soleri, anche la protagonista di queste nostre parole non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad una confessione piuttosto ‘intima’ mai rivelata prima d’ora. “Soffro di attacchi di panico”, ha detto. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

La famosa attrice rivela di soffrire di attacchi di panico: di chi si tratta

Una lunghissima intervista, quella a cui si è concessa l’attrice in occasione dei suoi quaranta anni sulle pagine del giornale ‘Chi’. Oltre a parlare della sua vita privata e del rapporto che attualmente ha col suo ex, l’amata interprete non ha potuto fare a meno di rivelare qualcosa di molto ‘intimo’. È proprio sulle pagine del settimanale, infatti, che Laura Chiatti ha svelato di soffrire di attacchi di panico e di aver dovuto fare i conti con dei ‘mostri’. Non si è affatto sbilanciato su tutto quello che ha dovuto affrontare, ma si è limitata solo a dire che proprio per via di questo problema, è stata costretta a rinunciare a diverse proposte lavorative.

Ad oggi, arrivata alla soglia dei 40 anni, Laura Chiatti è rinata, ma non può fare a meno di rivolgere lo sguardo all’indietro. E sottolineare quanto adesso sia capace di gestire i suoi attacchi di panico.

La rivelazione su Marco Bocci

Si è parlato per tanto tempo di una presunta crisi tra Laura Chiatti e Marco Bocci, ma è stato davvero così? A quanto pare, sembrerebbe che la coppia – così come tante altre – ha vissuto un momento non facile, ma nulla di irrisolvibile. Su un ipotetico tradimento, infine, l’attrice ha le idee molto chiare e non ha potuto fare a meno di rivelarle senza troppi peli sulla lingua.

Per noi, la coppia formata da Marco Bocci e Laura Chiatta è da dieci e lode, per voi?