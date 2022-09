Bake Off, ha dovuto lasciare la trasmissione improvvisamente: colpo di scena nella prima puntata della nuova edizione del programma.

Il momento tanto atteso dagli appassionati di dolci è arrivato. Su Real Time, è partita una nuova, ricchissima, edizione di Bake Off Italia, che terrà compagnia al pubblico ogni venerdì sera, a partire dalle ore 21 e 20.

Un’edizione ricca di novità, a partire dalla new entry in giuria, Tommaso Foglia. Originario di Nola, in provincia di Napoli, è il nuovo giudice della trasmissione condotta da Benedetta Parodi: con lui Damiano Carrara e Ernst Knam. La prima puntata di questa stagione è andata in onda venerdì 2 settembre, ma, sin dall’inizio, non sono mancati gli imprevisti. In particolare per uno dei protagonisti, che ha subito dovuto dire addio allo show. Scopriamo cosa è accaduto.

Costretto a lasciare subito Bake Off: cosa è successo nel corso della prima puntata

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della pasticceria. Anche quest’anno, Bake Off Italia è pronto a tenervi compagnia, tra una cheese cake e una sacher, preparate con maestria dai nuovi concorrenti. Ben sedici pasticcieri si metteranno alla prova sotto il tendone più famoso della tv e le loro prelibatezze dovranno essere sottoposte al severo giudizio dei giudici. Chi salirà sul gradino più alto del podio? È presto per dirlo, ma possiamo, purtroppo, dirvi che non gareggerà più, già dopo la prima puntata.

Uno dei concorrenti, infatti, ha deciso di ritirarsi improvvisamente, a causa di gravi motivi familiari. Si tratta di Daniele Militello, 40 anni, bancario originario di Catania. Per lui un ottimo inizio in trasmissione, che ha dovuto però lasciare a causa di un problema imprevisto. Come raccontato da lui stesso alla produzione, la sua mamma è stata colpita da un improvviso e delicato problema di salute e Daniele non se l’è sentita di proseguire la sua avventura nel programma. Il catanese ha scelto di interrompere il suo sogno per stare vicino alla sua mamma. Il suo sogno, però, non è ancora finito.

Benedetta Parodi, infatti, ha fatto sapere a Daniele che, qualora lo vorrà, le porte di Bake Off saranno aperte per lui per la prossima edizione. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore all’aspirante pasticciere e alla sua mamma.

Bake Off, chi è stato eliminato nella prima puntata di venerdì 2 settembre?

A causa del ritiro forzato di Daniele, nel corso della puntata di apertura di Bake Off Italia non c’è stato alcun concorrente eliminato. Di contro, però, al termine delle consuete tre prove (creativa, tecnica e a sorpresa), la migliore della puntata si è rivelata Chiara, che si è aggiudicata il grembiule blu, non trattenendo l’emozione. A rischio eliminazioni sono finiti Stefania Gaia e Giovanni, ma, come già detto, nessuno ha dovuto lasciare lo show. Appuntamento a venerdì prossimo per un nuovo appuntamento!