Beautiful anticipazioni, si risveglia a letto con una perfetta sconosciuta: colpo di scena shock nelle prossime puntate della soap.

I colpi di scena sono all’ordine del giorno in Beautiful. Ne sanno qualcosa i telespettatori italiani, che, nelle puntate attualmente in onda, hanno assistito a delle vere e proprie scoperte sconvolgenti. Dalla rivelazione di Brooke sul tradimento di Quinn e Carter alla verità sulla morte di Vinny… è finita qui? La risposta è assolutamente no.

Anche nelle puntate in onda in America ( che nel nostro Paese vedremo tra qualche mese) sta accadendo di tutto! Nuovi personaggi hanno sconvolto le vite dei personaggi e, per qualcuno, è in arrivo un’amara scoperta. Qualcuno che si risveglierà a letto con una donna che non riconosce… E che si rivelerà una grande nemica. Se non temete spoiler, vi raccontiamo tutto!

Beautiful, si risveglia e si ritrova a letto con una donna che non conosce: anticipazioni shock

In Italia sta per tornare in scena nelle prossime settimana, ma in America ha già combinato diversi guai. Parliamo di uno dei personaggi più spietati della storia di Beautiful, che è tornato nella soap proprio nei mesi scorsi. Tornato per rovinare letteralmente la vita ad alcuni dei protagonisti dello show… Chi è la temutissima nemica dei Forrester che riapparirà?

Proprio lei, Sheila Carter, che si rivelerà essere la mamma biologica di Finn. La donna arrecherà sofferenze incredibili ai Forrester, arrivando addirittura ad uccidere il figlio. Il medico, per fortuna, non è morto davvero, ma Sheila non si fermerà e continuerà a colpire tutti con piani diabolici. L’ultimo è quello di fingersi morta dopo l’attacco di un orso! Per rendere il tutto credibile, la Carter arriverà ad amputarsi un dito, per farlo ritrovare accanto alla sua auto ed inscenare il suo decesso. E, a proposito di dito, ecco il colpo di scena!

Per non farsi riconoscere, Sheila adotterà un travestimento, con parrucca rossa e maschera in silicone. Col suo nuovo aspetto sedurrà Deacon Sharpe, andando a letto con lui! Quando si sveglia, Deacon non ricorda nulla della donna che ha al suo fianco, poiché aveva bevuto.. Un particolare, però, gli permetterà di fare una scoperta shock. Proprio così, Deacon scorgerà il dito mancante sul piede della donna e capirà che Sheila è viva e vegeta… ed è nel suo letto!

La donna continuerà a dettare legge, ricattando Deacon e obbligandolo a farla vivere nella sua casa. Ovviamente, Sharpe non dovrà rivelare a nessuno della sua presenza. Ma quanto potrà sfuggire alla polizia la spietata Sheila?

Le anticipazioni rivelano che ben presto qualcuno potrebbe trovarla a casa di Deacon… Sarà davvero così?Continuate a seguirci per tutte le novità e le anticipazioni di Beautiful!