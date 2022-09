Clizia Incorvaia risponde agli haters: “Sei una mamma, non puoi fare foto così”; come si è mostrata sui social.

È un periodo magico, questo, per Clizia Incorvaia. Lo scorso febbraio, l’ex concorrente del GF Vip è diventata mamma del suo secondo figlio, il primo col suo attuale compagno Paolo Ciavarro.

I due si sono conosciuti proprio nella casa di Cinecittà, nell’edizione del 2020, e, da quel momento, non si sono più divisi. Il piccolo Gabriele è arrivato a fare compagnia a Nina, nata dal matrimonio tra Clizia e Francesco Sarcina, il leader de Le Vibrazioni. La splendida siciliana è una mamma attenta ed innamoratissima dei suoi bambini, ma non solo. Clizia non rinuncia alla sua femminilità e, attraverso i social, ha lanciato una frecciatina per tutti coloro che ritengono che una mamma non debba condividere un certo tipo di scatti. Scopriamo i dettagli.

Clizia Incorvaia, replica da applausi per gli haters: come si è mostrata sui social

Quella formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è senza dubbio una delle coppie più amate tra quelle nate in tv. I due si sono innamorati nella casa del GF Vip, dove sono tornati nel corso della passata edizione, per una sorpresa ai nuovi vipponi. In quel momento, Clizia aveva un enorme pancione, essendo in procinto di partorire. Poi Gabriele è nato e la coppia ha scelto proprio Alfonso Signorini come padrino di battesimo del loro piccolo angelo. Una vera e propria favola, che emoziona i tantissimi fan che ancora oggi seguono la coppia attraverso i social. Social dove però, purtroppo, tra i fan si nascondono anche gli haters.

Ed è proprio a loro che la Incorvaia ha indirizzato una frase, allegata ad un recente post condiviso sul suo canale Instagram. Un post nel quale Clizia ha condiviso diversi scatti in costume: un body caratterizzato da slip a perizoma ed ampia scollatura. Immagini assolutamente incantevoli, ma che hanno attirato alcuni commenti negativi. È proprio anticipando questi ultimi che Clizia ha scritto questa didascalia: “Pov: sei una mamma, non puoi fare foto così”. Con geniale ironia, la Incorvaia ha ‘citato’ una frase tra le più gettonate tra gli haters, quando si trovano sul profilo di una mamma.

Un messaggio prezioso, quello di Clizia, che sottolinea a gran voce come ogni donna, con o senza figli, abbia tutto il diritto di vestirsi o mostrarsi nelle vesti che preferisce. Prima che essere mamme, si è donne e Clizia è una Donna con la D maiuscola.

Pioggia di likes e complimenti per lei, che si conferma uno dei personaggi più apprezzati del momento. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti originali e super interessanti, non ve ne pentirete.