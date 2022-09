Cristina Chiabotto mostra a tutti sua sorella: è bella come lei

Cristina Chiabotto mostra a tutti sua sorella Serena in uno scatto al mare: entrambe sono bellissime e con un sorriso smagliante.

Cristina Chiabotto è diventata mamma per la seconda volta della piccola Sofia. Lo ha annunciato sui social pubblicando uno scatto con la bambina appena nata e di ritorno a casa: “29 giugno 2022, Benvenuta Sofia”, con la scritta a corredo. Ha fatto sapere della nascita qualche giorno dato che l’annuncio è arrivato solo il 3 luglio.

La primogenita della showgirl e di suo marito Marco Roscio è nata nel 2021, e si chiama Luce Maria. In queste settimane ha condiviso sui social una serie di immagini in cui appare con la sua famiglia. I più recenti la ritraggono in vacanza al mare. Cristina era giovanissima quando è diventata nota. Aveva 18 anni quando vinse il titolo di Miss Italia nel 2004. Famose sono le indimenticabili pubblicità che l’hanno vista affiancare Alessandro del Piero; questi rappresentano solo i primi passi della sua carriera che da lì a pochi anni è poi esplosa.

Oggi è amatissima tanto che anche sui social riscontra un certo ‘successo’. E’ seguita da oltre 600 mila follower e sono migliaia le foto pubblicate. Sul suo canale instagram, nelle ultime ore, ha mostrato di essere con sua sorella Serena: sapete che Cristina ha una sorella bella come lei?

Cristina Chiabotto insieme a sua sorella in uno scatto al mare: è bella come lei!

Cristina Chiabotto era giovanissima quando nel 2004 è diventata nota vincendo il concorso di bellezza Miss Italia. In seguito a questa prima esperienza nel mondo dello spettacolo la sua carriera ha spiccato letteralmente il volo. La showgirl ha lavorato in tantissimi programmi televisivi e con ruoli anche molto diversi.

L’abbiamo vista inviata, conduttrice, concorrente e anche vincitrice, la ricorderete a Ballando con le stelle dove in coppia con Raimondo Todaro vinse la seconda edizione. Che dire, una carriera da incorniciare! Nelle ultime settimane ha approfittato della stagione estiva per trascorrere qualche giorno in vacanza. Cristina ha passato il tempo insieme alla sua famiglia. Tra le varie foto di questi indimenticabili momenti ne ha mostrata una in cui è fotografata insieme a sua sorella: sapete, vero, che la conduttrice ha una sorella bellissima come lei?

Lo scatto è stato pubblicato nelle storie instagram. E’ insieme a sua sorella Serena, si trovano al mare, com’è evidente dai costumi e dallo sfondo dietro. Appaiono con il viso senza trucco, quindi si mostrano in tutta la loro naturale bellezza. Cristina e Serena si somigliano molto, entrambe hanno colori chiari, sono bionde e al primo sguardo notiamo un sorriso smagliante. La showgirl è bellissima e anche sua sorella lo è, a quanto pare la bellezza è di famiglia in casa Chiabotto!