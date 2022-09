E’ stata sulla cresta dell’onda ma da anni non si vede in tv: “Ho rifiutato”, cosa fa adesso

E’ stata un personaggio amatissimo in tv, ma da anni non si vede sul piccolo schermo: “Ho rifiutato”, oggi la sua vita è un’altra!

Il suo è stato un volto molto amato sui nostri schermi a partire dai primissimi anni ’90. Un volto, una bellezza ed una voce estremamente incantevoli con i quali ha incantato il pubblico nelle sue esibizioni e nei film nei quali ha preso parte.

Lei è stata di fatti sulla cresta dell’onda in quegli anni in cui ha raggiunto l’incredibile successo. Ma oggi la sua vita si direbbe completamente cambiata. Da anni ormai non si vede in Tv: “Ho rifiutato“, avrebbe rivelato facendo sapere di non voler tornare sul piccolo schermo. Ma cosa fa oggi? Questo piccolo scatto fa capire che ha voluto dedicare la sua vita immersa nella natura e ad un’altra passione. Ma di chi stiamo parlando? E’ proprio lei!

“Ho rifiutato”, da anni ormai non si vede in tv: bellissima ed amatissima, come è cambiata la sua vita oggi

Il palcoscenico e le telecamere sembrerebbero essere per lei solamente un piacevole ma lontano ricordo. La bellissima ed amatissima Natalia Estrada, che per anni è stata sulla cresta dell’onda del successo, ha deciso di non far ritorno in televisione. Lo ha rivelato in un’intervista alla Gazzetta. Durante l’intervista ha rivelato di aver chiuso le porte ormai a quel passato e che oggi la sua vita è contornata da ben altro.

Era il 96 quando sul palcoscenico del Festivalbar si è esibita con uno dei brani che l’hanno portata al successo “Eres Tierra de Sol”, ma la ricordiamo benissimo nel meraviglioso film con Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone. Un volto amatissimo sul piccolo schermo che ci ha letteralmente conquistati. E’ ormai da anni lontana dalla tv, ed ha però ammesso di non sentire la tentazione di ritornarci.

Durante l’intervista alla Gazzetta, ha raccontato la sua vita attuale e diremmo che è completamente diversa da come ce la saremmo aspettata. “La tv ormai appartiene al mio passato, non la rinnego ma neppure ne sento la mancanza“, ha rivelato facendo sapere inoltre di essere stata interpellata per ritornare sul piccolo schermo ma ha anche detto di aver rifiutato. “Recentemente ho ricevuto proposto piuttosto importanti, ma le ho rifiutate. Amo vivere la mia vita in pace, in campagna e viaggiare quando posso“, ha detto la bellissima Natalia Estrada. Ma cosa fa oggi?

Oggi, insieme al suo compagno di vita Drew Mischianti, Natalia Estrada vive in un meraviglioso ranch in Piemonte dove entrambi si sono dati all’addestramento di cavalli, una delle sue passioni. “Circa vent’anni fa iniziai ad avvicinarmi ai cavalli quasi per gioco. Fu un colpo di fulmine. Da quel giorno non ho mai smesso di vivere con loro e la passione è diventata il mio lavoro“.

Insomma, oggi la sua vita appare completamente diversa tuttavia, Natalia Estrada sebbene abbia detto di non sentire la mancanza del piccolo schermo, potrebbe probabilmente rifletterci su qualora le proponessero un programma che meglio si sposerebbe con la sua passione. “Non escludo che se mi proponessero qualcosa di valido e non il solito reality, legato ai cavalli, potrei prendere in considerazione la proposta“.

Ed a voi piacerebbe rivederla su questi schermi?