La riconoscete oggi? L’attrice ha recitato in Daydreamer e il suo personaggio ha avuto un ruolo importante.

Can e Sanem sono stati i protagonisti della serie televisiva turca Daydreamer-Le Ali del sogno. La loro storia ci ha fatto sognare ad occhi aperti anche se le disavventure non sono mancate. Ma l’amore alla fine ha trionfato e la coppia è riuscita ad unirsi in matrimonio.

Ci sono stati molti personaggi che hanno cercato di distruggere questo legame che ha fatto da centro della trama. Per esempio la mamma del fotografo non ha mai visto con piacere Sanem e ha cercato di allontanarla. Anche Yigit, il proprietario della casa editrice che pubblica il libro della protagonista, ossessionato da lei, cerca con ogni mezzo di separarli. Ci riesce per un periodo, quando brucia il testo di Sanem nel fuoco, lanciandolo. Sul posto però, ricorderete, si trovò Can, e la scrittrice accusò lui del gesto. Per questo partì.

Abbiamo visto il suo ritorno dopo diverso tempo, così come è proseguita la serie. Nella seconda parte infatti il fotografo torna scoprendo una nuova realtà. Osservate adesso l’attrice in foto, anche lei ha fatto parte del cast di Daydreamer ma aveva un look diverso: così la riconoscete?

Daydreamer, riconoscete l’attrice in foto? Il suo personaggio è stato fondamentale

Anche l’attrice in foto ha fatto parte del cast di Daydremaer-Le Ali del sogno. L’abbiamo vista dal primo episodio, anche se nel corso degli altri, non è apparsa sempre. Come Huma, Yigit, Fabbri, anche lei ha cercato di allontanare Can da Sanem, inventando bugie, mettendosi in mezzo e tentando di portarlo via dall’azienda.

Spesso sembra sul punto di riuscirci ma il cuore del bel fotografo non ha mai smesso di battere per la giovane scrittrice e sono stati vani tutti i tentativi di separarli. Nella serie l’attrice aveva sempre un look elegantissimo, capelli perfetti e un trucco molto accentuato. In questo scatto, che lei stessa ha pubblicato sul suo canale instagram, appare diversa, ha un aspetto molto meno formale e leggero. Il suo è stato un personaggio fondamentale per la storia, anche perchè a livello affettivo era molto vicina al protagonista. Vi abbiamo lasciato alcuni indizi e una foto, per caso avete capito chi è?

Kimyia Gokce Aytac ha interpretato proprio Polen, la fidanzata e poi ex di Can Divit. Quando appare per la prima volta è ancora insieme al fotografo, si lasceranno nelle puntate successive. Il suo personaggio è intraprendente, molto formale, lei è bellissima come lo è anche fuori dal set. Polen è piena di sè e tenta ogni cosa pur di allontanare il suo amato da Sanem, senza riuscirci. L’attrice che l’ha interpretata è Kimya. In questo scatto social è meravigliosa, indossa abiti sportivi e occhiali da sole. Voi l’avevate riconosciuta?