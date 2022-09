Gf Vip 7: finalmente sappiamo i nomi del cast, chi ci sarà e chi no nella prossima edizione del reality show.

Mancano meno di quindici giorni all’inizio di una nuova, entusiasmante, avventura del GF Vip. Si tratterà della settima edizione del reality show, per quanto riguarda la versione dedicata ai concorrenti vip. Edizione che partirà lunedì 19 settembre 2022, in prima serata su Canale 5. Chi entrerà nella Casa più famosa della tv?

È questa la domanda che i telespettatori del reality si sono posti per tutto il corso dell’estate. Le indiscrezioni trapelate sul web in merito al cast e ai probabili ‘vipponi’ sono state davvero tantissime. Al momento i nomi ufficiali sono soltanto due, ma, in base a tutti gli spifferi e le anticipazioni, è possibile fare un elenco dei probabili concorrenti del GF Vip 7. Scopriamoli insieme.

GF Vip 7, spuntano i nomi del cast: chi entrerà nella Casa

Alfonso Signorini è pronto a condurre una nuova edizione del GF Vip. Al suo fianco, nelle vesti di opinionista, tornerà Sonia Bruganelli, affiancata dalla new entry Orietta Berti. A loro il compito di commentare le vicende della casa, le discussioni e le emozioni che i vipponi vivranno rigorosamente sotto l’occhio attento delle telecamere. Ma, a proposito di vipponi, chi entrerà in casa a metà settembre?

La pagina ufficiale del GF Vip ha confermato, al momento, la presenza di un solo concorrente, Giovanni Ciacci. Tv Sorrisi e Canzoni, però, ha dato per certa anche la partecipazione di Wilma Goich. Due, quindi, al momento sono i concorrenti ufficiali, ma, dagli indizi e le indiscrezioni trapelate sul web, è spuntata la lista del possibile cast. Pronti a conoscere tutti i nomi?

Oltre a Ciacci e la Goich, in Casa dovrebbero entrare Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, George Ciupilan, Pamela Prati, Gegia, Edoardo Donnamaria, Patrizia Rossetti, Attilio Romita ed Elenoire Ferruzzi. Ad un passo dall’inizio sarebbe saltata, invece, la partecipazione di Patrizia Groppelli, che, secondo quanto riporta The Pipol, ha rinunciato per motivi personali. Ricordiamo che nessuno di questi nomi è stato confermato ufficialmente, fatta eccezione per i primi due. Ma quando avremo notizie ufficiali in merito?

Ebbene, sembra proprio che quest’anno bisognerà avere pazienza. Tv Sorrisi e Canzoni ha, infatti, anticipato che i nomi dei vip ufficiali verranno svelati soltanto il 19 settembre, durante la prima puntata dello show in diretta. Nessuna copertina su Sorrisi per i vipponi, insomma! In prima pagina, nell’ultimo numero del settimanale, è apparso solo Alfonso Signorini.

L’attesa cresce sempre di più e noi non vediamo l’ora di conoscere i nuovi concorrenti del reality show più spiato del piccolo schermo. Nella Casa di Cinecittà nasceranno nuove storie d’amore che terranno incollati i telespettatori alla tv? Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni!