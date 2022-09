Giorgia Palmas cambia manicure: ha scelto un colore che, come dice, è già di ispirazione un po’ autunnale.

Giorgia Palmas è tornata dopo aver trascorso alcuni giorni in vacanza insieme alla sua famiglia. La showgirl ha immerso i follower nella sua quotidianità mostrando vari scatti in cui è fotografata al mare o in alcuni dei posti visitati. I suoi outfit spesso molto colorati hanno catturato l’attenzione.

Difficile non farlo dato che lei è bellissima. Tempo fa ha indossato un costume a due pezzi di colore bianco, semplice ma non banale e le stava benissimo. Ma non è l’unico capo estivo a non passare inosservato, ha spesso sfoggiato dei vestiti corti dai colori diversi. Gli ultimi sono di tonalità che si riconcorrono tra loro, dal rosa con una bella fantasia al fucsia. E’ seguita da quasi 2 milioni di follower, quindi possiamo immaginare che tutto quello che fa e condivide viene notato da coloro che la seguono.

Qualche settimana fa ha fatto la manicure. Ha optato per un colore rosa leggerissimo e ha scelto per le unghie una forma circolare. Prima del rientro ha deciso di rifarle cambiando tonalità: avete visto il nuovo smalto?

Giorgia Palmas mostra la sua nuova manicure: il colore dello smalto è già un po’ di ispirazione autunnale

Giorgia Palmas da quando ha esordito nel mondo dello spettacolo ne ha fatta si strada. Era giovanissima quando tutto ha avuto inizio. In questi anni si è sempre data da fare pronta per nuovi progetti. A quanto pare, come ha fatto sapere tempo fa in una storia instagram, per l’autunno c’è qualcosa in ballo.

Infatti un utente, nelle domande aperte attraverso il box, le ha chiesto se avesse nuovi progetti in tv, e lei ha svelato che sì, qualcosa c’è. Di cosa si tratta? Al momento non lo sappiamo, la conduttrice non ha rivelato ulteriori dettagli. Sarà lei al momento giusto a farlo sapere al pubblico che la segue. In queste settimane ha approfittato della bella stagione per trascorrere del tempo con la sua famiglia in vacanza. Ce lo fa sapere sui social dove ha condiviso scatti meravigliosi mentre è al mare e sfoggia un fisico smagliante. Ogni volta ha indossato degli outfit particolari, dai pantaloncini abbinati ai top ai vestiti, lunghi e corti.

Giorgia interagisce con i follower anche attraverso le storie. Per esempio qualche settimana fa ha mostrato la sua manicure. Lo smalto era di un rosa leggerissimo. Nelle ultime ore ha deciso di rifarla, avete visto questa volta quale colore ha scelto?

La showgirl, come scrive lei stessa, ha optato per un colore di ispirazione già un po’ autunnale. Rispetto alla manicure precedente, la tonalità è un po’ più forte, sul fucsia chiaro quasi violetto. Questo colore mette in risalto ancora di più la sua abbronzatura: a voi piace?