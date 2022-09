Giulia de Lellis risponde ad una domanda sui suoi ex e lascia tutti di stucco

Giulia de Lellis ha risposto ad una domanda sui suoi ex e ha lasciato tutti di stucco.

Giulia De Lellis è nota su instagram dove sono milioni coloro che la seguono. L’influencer è diventata popolare in seguito alla sua partecipazione ad Uomini e donne. Anni fa scese le scale per corteggiare Andrea Damante. Dopo un percorso fatto di alti e bassi fu la scelta del tronista. Il loro rapporto ha fatto tanto parlare negli anni.

Dopo la rottura lei pubblicò un libro dal titolo ‘Le corna stanno bene su tutto! Ma io stavo meglio senza’ che riscontrò successo all’immediata pubblicazione. Per diverso tempo non si sono più visti insieme fino a quando durante il lockdown postarono delle storie in cui si allenavano. Storie che confermarono il ritorno di fiamma. Da qualche anno non sono più una coppia e entrambi sono innamorati e felici. Giulia è insieme a Carlo Beretta dal 2020 più o meno, anno dell’inizio della frequentazione.

Oggi l’ex corteggiatrice è riuscita ad affermarsi sui social e anche nella moda. Attraverso il suo canale instagram interagisce spesso con coloro che la seguono e negli ultimi giorni ha aperto il box delle domande in forma anonima e ha risposto ad alcuni utenti. Non sono mancati dei quesiti in riferimento ai suoi ex fidanzati e lei ha risposto in modo molto tranquillo e chiaro.

Giulia De Lellis parla dei suoi ex, ecco che cosa ha dichiarato sui social

Tra le influencer più amate e seguite dobbiamo qui per forza citare Giulia De Lellis. Dopo una prima esperienza ad Uomini e donne ne ha fatta di strada fino ad arrivare dov’è oggi. Ha rivestito il ruolo di concorrente al Grande Fratello Vip dove si fece conoscere ancora di più anche se già durante il programma di Maria De Filippi conquistò il pubblico.

Nel 2021 le è stato affidato il format in onda su Discovery Plus Love Island. Giulia sembra avere tutte le carte in regola per affermarsi sempre di più. Dalla prima volta che l’abbiamo vista sul piccolo schermo ad oggi sono passati non molti anni ma lei in poco tempo è riuscita a crearsi un nome. Seguita sui social da milioni di follower, nelle ultime ore ha risposto ad alcuni utenti che le hanno posto delle domande anche riferenti agli ex.

Un utente le ha chiesto di scegliere un ex e di dirgli qualcosa che avrebbe voluto dire e lei ha fatto sapere che a tempo debito ha alzato il telefono con chi di dovere, senza lasciare cose irrisolte. C’è stato poi chi le ha domandato se tutti tornano e Giulia ancora una volta con franchezza ha risposto: “Prima o poi, o poi poi per esperienza personale almeno il 99,9% degli individui sì”. L’influencer si è così esposta su argomento ex parlando in modo molto chiaro.