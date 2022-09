Ilary Blasi, il cambio look spiazza tutti: così non l’avete mai vista

Ilary Blasi dopo le vacanze estive cambia look e spiazza tutti: così non avete mai visto l’amatissima conduttrice, ecco come si è mostrata

Un volto ormai noto sul piccolo schermo. Ilary Blasi ha ottenuto negli anni, dagli esordi sino ad oggi un successo davvero clamoroso. Insieme alla splendida Silvia Toffanin, le due hanno spesso ricordato i momenti in cui insieme vestivano i panni delle letterine di Passaparola. Da allora, sono trascorsi diversi anni, e la vita dell’allora soubrette è cambiata totalmente.

Ilary Blasi ha riscosso un enorme successo come conduttrice, dapprima delle Iene, poi del Grande Fratello Vip e poi del reality più selvaggio di sempre, l’Isola dei Famosi. Insomma, tassello dopo tassello ha costruito la sua carriera con impegno e dedizione. L’inconfondibile bellezza poi ha accompagnato quel talento che l’hanno resa la donna che è oggi, forte e determinata.

Purtroppo questi ultimi mesi, per la conduttrice televisiva, non sono stati roventi solamente a causa delle alte temperature. Il matrimonio entrato in crisi e la separazione ufficiale da Francesco Totti hanno movimentato la stagione del gossip. Dopo il clamoroso annuncio, Ilary Blasi ha cercato ad ogni modo di riprendere in mano la propria vita. Ha trascorso la sua bella estate tra l’Africa, Sabaudia, la montagna, le Marche e la Croazia, circondandosi di persone alle quali è molto legata, come famiglia ed amici stretti.

Insomma, Ilary Blasi non si è certamente persa d’animo ed è apparsa negli scatti social più in forma che mai. Ma non è tutto, perché proprio di recente, la splendida conduttrice ha mostrato sul suo profilo Instagram ufficiale il cambio look, avete visto? Se non avete fatto in tempo a vedere la sua Ig Stories, l’abbiamo catturata per voi!

Ilary Blasi si è mostrata così: il cambio look non è passato inosservato

Sui social ha dato sfoggio della versione migliore di se stessa. Ha mostrato di recente la nuova manicure e prima di salutare del tutto la stagione estiva, ha spoilerato quale sarà il colore di tendenza del prossimo autunno. Ma è in queste ultime ore, precisamente nel weekend, che Ilary Blasi ci ha stupiti ancora con un cambio look decisamente inaspettato.

Ed è attraverso delle Instagram Stories direttamente dal suo profilo ufficiale, che la bellissima conduttrice si è mostrata in diretta dal parrucchiere ad operare un restyling della sua luminosa chioma. Ebbene, anziché darci un taglio, Ilary Blasi ha impreziosito la sua chioma con delle splendide extension, precisamente extra long! Fino ad ora siamo stati abituati a vedere la conduttrice con tagli corti o comunque un taglio medio, stavolta invece Ilary Blasi ha spiazzato praticamente tutti!

Cosa ne pensate? Vi piace il nuovo look?