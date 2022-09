Jennifer Lopez, fino ad ora non lo sapeva nessuno: ci ha pensato lei a rivelarlo

Jennifer Lopez, fino ad ora non lo sapeva nessuno: la cantante lo ha rivelato a tutti soltanto adesso.

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno celebrato per la seconda volta le nozze dopo un primo sì quasi segreto. In parte lo era perchè soltanto dopo averlo annunciato l’hanno rivelato anche se prima ancora avevano svelato di essere pronti a sposarsi. La coppia era stata insieme moltissimi anni fa e dopo essersi persi di vista l’amore è tornato a battere l’uno verso l’altra.

L’attore ha sorpreso la pop star facendole la proposta di matrimonio nel posto in cui, ha raccontato, è il suo preferito al mondo. Ma com’è avvenuta? Ben si è inginocchiato mentre Jlo faceva un bagno caldo: “Sabato sera mentre ero nel mio posto preferito sulla terra, il mio bellissimo amore si è inginocchiato e mi ha fatto la proposta“. Ha raccontato che era così emozionata e stupita che lei l’ha guardato negli occhi piangendo e sorridendo allo stesso tempo.

Non poteva credere che dopo 20 anni stava succedendo di nuovo. E così si sono sposati per la prima volta in segreto. La seconda volta invece la celebrazione è durata un intero weekend e si è tenuta nella casa in Georgia dell’attore. Adesso, nelle ultime ore, la cantante ha svelato qualcosa che non aveva fino ad oggi ancora rivelato.

Jennifer Lopez, fino ad ora nessuno sapeva nulla: la cantante lo ha rivelato lei stessa

Jennifer Lopez non può essere più felice. Questo è un momento magico per lei e Ben Affleck, suo marito. La coppia dopo 20 anni, ricorderete sono stati insieme molti anni fa, si è ritrovata. L’attore ha chiesto alla cantante di sposarlo e lei ha detto sì.

La prima volta si sono sposati in segreto a Las Vegas mentre la seconda volta hanno pronunciato il sì in Georgia, nella tenuta di Affleck. I festeggiamenti ci sono stati per ben tre giorni, durante i quali c’è stato anche un imprevisto. La mamma dell’attore ha avuto un piccolo incidente, è caduta e si è tagliata. Sono stati proprio l’attore e la sua amata a portarla in ospedale. A parte questo inconveniente tutto sarebbe proceduto a gonfie vele. Nelle ultime ore la cantante ha rivelato quello che nessuno sapeva ancora. Ha svelato alcuni dettagli sul secondo matrimonio e lo ha fatto affidandosi alla newsletter On The Jlo.

Ha raccontato che durante quei momenti hanno riso parlando della loro età e del fatto di aver detto sì di nuovo a cinquant’anni. Lei ha cantato per il marito, dedicandogli un concerto privato dove ovviamente c’erano amici e parenti. C’è stato anche un brunch il giorno dopo dove ha sfoggiato un bellissimo abito lungo a righe bianco e azzurro, con un grande spacco. A quanto pare, è stato un matrimonio da favola come è il loro amore.