Maurizio Costanzo fa commuovere tutti parlando della sua morte; le parole del giornalista non passano inosservate.

Una dichiarazione che non è passata inosservata, quella di Maurizio Costanzo nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, qualche anno fa. Un’intervista attraverso cui il giornalista e conduttore ha rivelato alcuni aspetti della sua vita privata.

Una vita che, da oltre 25 anni, trascorre al fianco della sua amata Maria De Filippi, che ha sposato nel 1995, nel giorno del suo compleanno. Nel corso dell’intervista a Chi, Maurizio ha parlato della sua storia d’amore con Maria e del legame con i suoi figli. Per rispondere alla domanda riguardante la paura di morire, il giornalista ha scelto parole da brividi.

Maurizio Costanzo e la paura della morte: “L’unica cosa che mi disturba è…”

Un sentimento speciale, quello che lega Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Lo ha sottolineato lo stesso giornalista, in un’intervista al settimanale Chi, del 2019. Costanzo ha raccontato della sua vacanza tipo, spiegando che lui e Maria trascorrono diverse ore separati, per poi ritrovarsi: “Quando Maria esce, non aspetto altro che il suo ritorno. Ceniamo, parliamo, ci godiamo la nostra serata.” Nel 2020 hanno festeggiato le nozze d’argento, ma il trascorrere degli anni non ha affatto affievolito il loro amore.

Il giornalista ha spiegato come, nel tempo, il rapporto sia migliorato, poiché sono cresciuti l’amicizia, la stima e la solidarietà. “Sembra retorica ma la frase “Non potrei vivere senza di lei”, oggi, con Maria, ha un senso”. E a Maria e ai suoi affetti è andato il pensiero di Maurizio quando, nel corso dell’intervista gli è stato chiesto se avesse paura della morte.

“Mi fa curiosità. L’unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti. Vorrei essere ricordato come uno che ha sempre cercato di fare e che ha provato, soprattutto, a vivere”, ha dichiarato. Qualche anno fa, Maurizio aveva già espresso il desiderio di voler tenere la mano a Maria quando morirà e di questa intensa dichiarazione ha parlato anche la conduttrice, in una recente intervista a Oggi. “Non so se sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”, sono state la parole di Maria.

Quando iniziano i programma di Maria De Filippi

Dopo lo stop estivo, la regina di Canale 5 è pronta a tornare in onda con i suoi programmi più amati. Che partiranno uno dopo l’altro, da metà settembre: Tu si que vales aprirà le danze, con la prima puntata in onda sabato 17 settembre su Canale 5. La domenica pomeriggio sarà nuovamente affidata ad Amici, che partirà il 18 settembre con la 22 esima edizione. Da lunedì 19 settembre inizierà, invece, il nuovo viaggio nei sentimenti di Uomini e Donne. Noi non vediamo l’ora, e voi?