Tutte innamorate dell’abito di Alessia Mancini che rivela un dettaglio incredibile; l’outfit nasconde un segreto.

Era il 1994 quando ha debuttato in tv a Non è la Rai e, tre anni dopo, è diventata velina mora a Striscia la notizie, in coppia con la bionda Marina Graziani. Parliamo della splendida Alessia Mancini, uno dei volti più amati del nostro mondo dello spettacolo.

Amatissima anche sui social, in particolare su Instagram, dove è seguita da più di 530 mila followers. Sul suo canale, la showgirl condivide tantissime foto e video delle sue giornate, da scatti lavorativi, a squisite ricetti di cucina, fino agli attimi di vita quotidiana in compagnia della sua meravigliosa famiglia. E, proprio qualche giorno fa, Alessia ha condiviso uno scatto al fianco del marito Flavio Montrucchio: i due, bellissimi e abbronzatissimi, si sono immortalati durante una serata d’estate alle Maldive, dove sono in vacanza. A colpire tutti, oltre alla bellezza della coppia, è stato anche l’abito indossato dalla splendida showgirl. Un abito nero, lungo, che nasconde un clamoroso segreto… A rivelarlo è stata proprio Alessia, scopriamolo insieme!

Alessia Mancini sfoggia un meraviglioso abito nero: il dettaglio vi stupirà

Quella formata da Alessia Mancini e Flavio Montrucchio è una delle coppie vip più amate dal pubblico. Pubblico che ne apprezza la semplicità e la discrezione, nonostante siano entrambi famosissimi. E seguitissimi sui social, dove ricevono migliaia e migliaia di likes e complimenti. È accaduto anche qualche giorno fa, quando sul suo canale Instagram, Alessia ha condiviso uno scatto con la sua metà durante il loro soggiorno alle Maldive.

Una valanga di commenti ha invaso il post e, tra i tanti complimenti, c’è chi ha apprezzato l’abito scelto dalla Mancini per la sua sera d’estate. Un abito lungo, nero, con spacco laterale e dettagli in bianco. La followers ha chiesto informazioni sul vestito e quello che ha rivelato Alessia vi lascerà di stucco. L’abito è firmato Dolce e Gabbana, ma sapete quanti anni ha?

“Credo abbia più di 20 anni, ma è un modello intramontabile, ogni estate lo metto un giorno”, ha rivelato Alessia, che in un altro commento ha sottolineato come non riesce a fare a meno di questo abito. E, effettivamente, è un capo davvero incantevole! Siete curiosi di vedere il suo outfit? Date un’occhiata:

Eh si, Alessia è un vero e proprio incanto con questo abito senza tempo. Per completare il suo look, la showgirl ha dato un tocco di colore al suo outfit scegliendo sandali e borsa turchese. E voi, cosa aspettate a seguire sui social Alessia e Flavio? Non ve ne pentirete! E per i fan di Primo Appuntamento, la trasmissione di Real Time condotta da Montrucchio tornerà con la nuova edizione a partire da martedì 6 settembre 2022.