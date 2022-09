Alba Parietti si mostra proprio così: in molti non credono ai propri occhi

Alba Parietti si mostra in alcune foto che nessuno si aspettava: la showgirl torinese stavolta ha davvero lasciato tutti senza parole.

Non è certamente un mistero che, nonostante abbia compiuto 61 anni, Alba Parietti resti una delle donne più seducenti ed affascinanti dell’intero panorama televisivo italiano. A renderla un vero idolo, però, è la sua personalità frizzante, ironica, entusiasta della vita e mai banale. Doti che emergono ogni qualvolta che la vediamo ospite nei vari programmi o che interagisce sui social.

La sua cifra è sempre stata la schiettezza e l’essere sé stessa, condotte che continua ad adottare anche quando deve esprimere un proprio pensiero o una propria emozione attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. Ad esempio, in questi ultimi mesi Alba sta condividendo con i fan la felicità che le regala la storia d’amore col nuovo compagno e sono molti gli scatti e i post che dedica a questa fase della sua vita così piena di gioia.

Proprio in questo periodo in cui molte star si stanno schierando a favore di una naturalezza che sui social viene troppo spesso sostituita da eccessivi ritocchi alle immagini, anche la Parietti ha deciso di dire la sua al riguardo. Lo ha fatto nel modo che più la rispecchia: andando dritta al punto e con una certa ironia.

Alba Parietti sorprende tutti: si mostra come mai ci saremmo aspettati di vederla

Da sempre la mamma di Francesco Oppini si è detta contraria all’uso smodato di filtri quando si tratta di foto social. Provocatrice come solo lei sa essere, lo scorso luglio ha quindi voluto mostrarsi lei in primis in un paio di selfie modificati in maniera esagerata proprio per evidenziare quanto in questo modo, secondo lei, si costruisca un’immagine artefatta di sé che alla lunga non paga.

“Praticamente ti puoi appiccicare la faccia di tua figlia, di tuo zio di tua nonna . Di Sharon Stone di Oliver Stone di tuo nonno in cariola”, scrive nella didascalia alle immagini. “Puoi diventare la Parietti, la Parietti può diventare la figlia della Parietti la nipote della Parietti, sei grasso puoi fare il magro, ti allunghi o ti accorci le gambe”, aggiunge.

Dopo la lunga premessa, però, arriva al sodo e ‘sferra il colpo’: “Ma davvero in alcuni casi si rischia la denuncia per truffa. Il problema non è cosa gli altri vedono, ma come ti presenti poi a uno che ti segue e non ti riconosce”. Un ulteriore spunto di riflessione su un argomento che ultimamente sta tenendo banco tra il popolo del web.

Se ciò che dice Alba ha sicuramente un certo peso di verità, è anche vero che, come faceva notare Wanda Nara qualche settimana fa, che non c’è assolutamente nulla di male nel pubblicare gli scatti riusciti meglio e che questo non vuol dire non accettare i propri difetti estetici, da cui non sono esonerate neanche le donne più famose.

Voi siete d’accordo col pensiero della Parietti?