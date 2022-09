Amici, clamoroso spoiler: tra gli aspiranti allievi ci sarà proprio lui!

Amici, clamoroso spoiler: tra gli aspiranti allievi della nuova edizione del talent ci sarà proprio lui!

Manca sempre meno all’inizio di una nuova avventura di Amici. Si tratta dell’edizione numero 22 del talent show di Canale 5, il più longevo della nostra televisione. Si partirà domenica 18 settembre 2022, con l’inizio della composizione della nuova classe. E, a questo proposito, è arrivata una succulenta anticipazione…

Per scoprire i nomi ufficiali del nuovi allievi della scuola più famosa della tv bisognerà attendere la puntata, ma, nelle scorse ore, è trapelata una notizia che non è passata in osservata. È spuntato il nome di un aspirante allievo di Amici 22, che sarà presente in studio proprio nella puntata trasmessa domenica. Se non temete spoiler, continuate a leggere!

Lo spoiler su Amici rivela uno degli aspiranti allievi della prossima edizione: lo conosciamo bene

Anche quest’anno Amici terrà compagnia al pubblico di domenica pomeriggio. Come di consueto, la prima parte del talent sarà concentrata sulla formazione della nuova classe di allievi, che frequenteranno la scuola più famosa della tv. Allievi che, oltre a seguire le lezioni di ballo e canto, vivranno insieme per diversi mesi, in una ‘casetta’ comune, dotata di telecamere. Nasceranno nuovi amori nel corso dell’anno? Staremo a vedere! Nel frattempo, c’è uno spoiler che riguarda un possibile concorrente dell’edizione che sta per partire.

A rivelare il nome è stata la sempre informata pagina Amici News, che fornisce spesso informazioni e anticipazioni sul programma di Maria De Filippi. “Mattia Zenzola presente alla prima puntata del pomeridiano di Amici come aspirante allievo della nuova edizione”, è quanto si legge sul canale social. Proprio così: il ballerino di latino americano della passata edizione tornerà anche quest’anno, come gli era stato promesso dal suo maestro Raimondo Todaro. Come i telespettatori ricorderanno, Mattia ha dovuto dire addio al suo sogno a un passo dal serale, per via di un infortunio alla caviglia. Il ballerino si ritirò, ma con la promessa di poter tornare l’anno successivo. E così sarà!

A quanto pare, però, Mattia sarà un aspirante allievo, come tutti gli altri, e non avrà già un banco di diritto. Insomma, dovrà riconquistare la tanto agognata felpa che ha già indossato l’anno scorso. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le novità e per conoscere il destino del danzatore. Ritornerà ufficialmente ad Amici 22?

A proposito di ritorni, ce ne saranno alcuni anche per quanto riguarda i prof della nuova edizione di Amici. Al posto di Anna Pettinelli tornerà Arisa, mentre Emanuel Lo, già insegnate di hip hop nella scuola in passato, prenderà il posto di Veronica Peparini, che lascia lo show dopo ben nove anni. Confermati Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.