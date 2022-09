Antonella Clerici può festeggiare: una notizia davvero sorprendente per lei

L’amatissima conduttrice Antonella Clerici può festeggiare: la splendida notizia che le riguarda è davvero sorprendente, cosa è successo

Antonella Clerici e la notizia che lascia tutti, conduttrice compresa, senza parole! Al termine delle vacanze estive, sono ormai tutti pronti a fare il loro rientro ed il loro ritorno sul piccolo schermo. Ed esattamente, a partire dal 12 Settembre, dalle ore 11e55 alle ore 13e30, Antonella Clerici torna su Rai 1 farci compagnia con il programma a sfondo culinario, E’ sempre mezzogiorno.

Da sempre è una delle conduttrici televisive più amate. A partire dai suoi primissimi esordi, Antonella Clerici si è confermata come uno dei volti più amati della televisione italiana. Seguitissima tra l’altro anche sui social, ha al seguito una community che supera i 900mila followers. I successi della nostra ‘Antonellina’ sono davvero tanti e notevoli e fra questi sappiamo quanto sia stato importante per lei andare in onda in prima serata con uno degli show andato in onda negli ultimi tempi. Stiamo parlando di The Voice Senior. Con ben due edizioni, l’amatissima conduttrice ha conquistato il pubblico con un talent dal format tutto nuovo rispetto al classico. Oggi, la conduttrice porta a casa un altro clamoroso successo, splendida notizia per Antonella Clerici.

Antonella Clerici è pronta a fare il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Mancano ormai pochi giorni al ritorno di E’ sempre Mezzogiorno, e noi tutti non vediamo l’ora! Ma a raccogliere un altro grande successo è stato The Voice Senior. Andato in onda con le sue prime due edizioni, il talent che ha presentato sul piccolo schermo un format tutto nuovo ospitando sul palcoscenico davanti il pubblico e la giuria degli aspiranti cantanti ultrasessantenni, ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo!

Si era parlato del debutto di una terza edizione del seguitissimo Talent, ebbene questa sicuramente ci sarà ed Antonella Clerici non vede l’ora di ritornare alla conduzione con un programma serale. Tuttavia, al momento non si sa di più, i tempi non sarebbero ancora del tutto maturi, quindi in questo caso ci sarà ancora un po’ da aspettare.

Ma in attesa che tutto ricominci, il palinsesto Rai del fine settimana vede in replica la precedente stagione di The Voice Senior ed una splendida notizia che riguarda il talent farà sicuramente felice la conduttrice. Con oltre 2 milioni di telespettatori, The Voice Senior è stato uno dei programmi, in replica, ancora una volta più seguiti della stagione. Rispetto ai programmi/varietà proposti dalle reti televisive concorrenti, oltre il 15% di share registrato dal talent della Clerici ha fatto sì che questo si aggiudicasse il primo posto in classifica fra i programmi più visti!