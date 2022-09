Barbara D’Urso ci va giù duro: ha voluto dire la sua una volta per tutte

Barbara D’Urso non ci sta più e ci va giù duro: la conduttrice ha voluto dire la sua una volta per tutte: “Taccio e sorrido perché penso..”, il duro sfogo non è passato inosservato

Se Antonella Clerici è uno dei volti di punta della Rai, si può dire che Barbara D’Urso sia una delle storiche conduttrici più famose in Mediaset. Ha da poco fatto il suo ritorno su Canale 5 con la nuova edizione di Pomeriggio Cinque e più ‘agguerrita’ che mai, la conduttrice di casa Mediaset non ci ha pensato due volte a dire la sua una volta per tutte!

E’ ritornata sui nostri schermi con la quindicesima edizione, 22-23, di Pomeriggio Cinque. Uno dei programmi televisivi ad occupare il palinsesto pomeridiano di Canale 5 e che si rivela pertanto, a dispetto di quanti molti potessero pensare, uno dei più seguiti della storia. Si è goduta le sue vacanze estive, e come testimoniano gli scatti social di cui è stata protagonista, la bellissima conduttrice è apparsa più in forma che mai. E proprio nelle precedenti settimane, era emersa una notizia che aveva lasciato molti a bocca aperta e tanti altri pronti a dire la loro magari anche in maniera un po’ ‘avvelenata’. Ma Barbara D’Urso questa volta non ci sta e con un duro sfogo vuole dire la sua!

Barbara D’Urso non ci sta più, la conduttrice Mediaset ora dice la sua: ecco come stanno le cose

Ebbene, dopo le voci e le indiscrezioni sorte in merito alla sua collaborazione con Mediaset, la storica conduttrice televisiva ha voluto dire la sua. Fino ad ora, nonostante le diverse indiscrezioni emerse nei suoi riguardi e sul suo lavoro, Barbara D’Urso non si era espressa ed aveva anzi lasciato parlare senza dare minima considerazione al gossip che la vedeva protagonista. Le voci emerse al riguardo, parlavano di una fine collaborazione tra Barbara D’Urso e la Mediaset. Di fatti, un fondo di verità c’è perché Barbara D’Urso avrebbe con Mediaset un contratto che dovrebbe valere fino al prossimo Dicembre 2022. Sono le motivazioni di fondo che sono del tutto diverse rispetto a quanto le ‘voci di sottofondo’ farebbero sapere.

Secondo indiscrezioni e voci che la conduttrice ha messo finalmente a tacere, Barbara D’Urso sarebbe stata cacciata da Mediaset. Ma ecco che l’amatissima ‘Dottoressa Giò’, mette finalmente i puntini sulle i e chiarisce come stanno le cose. Durante la sua intervista al Festival della Tv di Dogliani, Barbara D’Urso si è lasciata andare ad uno sfogo in merito a queste presunte voci.

“Dopo 15 anni torno a teatro, debutterò il giorno di San Valentino. La cosa divertente è che quando si è vociferato che io tornassi a teatro, può piacere o no, quando è uscita la notizia, la gente ha pensato ‘La Mediaset ha cacciato la D’Urso a cacci in culo’, ma così non è“, ha detto la conduttrice che ha ribadito di lavorare sì in teatro ma di non essere mai stata cacciata da Mediaset.

Diverse sono le voci e le indiscrezioni emerse in questi ultimi tempi. E la stessa conduttrice, consapevole di quanto fosse venuto fuori ha comunque continuato a tacere. “Potrei tranquillamente fare un tweet per smentire. Lì ho un milione di persone. O su Instagram ho 3 milioni e dire ‘Non è così’. Però taccio e rido perché penso, queste persone ossessionate da me che vita di m**** fanno?”