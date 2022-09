Benedetta Rossi: “Se potessi eviterei”, racconta tutta la verità sui social

Benedetta Rossi racconta tutta la verità sui social rispondendo ai follower: “Se potessi eviterei”.

Benedetta Rossi oggi è una nota foodblogger ed è diventata grazie al suo lavoro famosissima anche in televisione. Ha cominciato molti anni fa, nel 2011, a fare dei video tutorial su youtube. Come riporta per iscritto nel suo sito, quando ha iniziato non parlava ma spiegava le ricette solo attraverso l’uso delle mani.

Racconta che fin da bambina le sue zie mostravano la preparazione dei piatti solo utilizzando le mani, senza dare spiegazioni a voce. Lei ha imparato in questo modo e così ha cominciato a muoversi in questo ambito. Per circa 15 anni ha lavorato nell’agriturismo di famiglia e una volta che il loro casale è stato ristrutturato ha cominciato a registrare e pubblicare dei video. Non immaginava il successo riscontrato, le visualizzazioni aumentavano giorno dopo giorno.

Il numero così alto ha portato alla creazione del sito Fattoincasadabenedetta, primo passo verso l’esordio sul piccolo schermo. Infatti poco dopo è stato realizzato un programma tutto suo. Oggi Benedetta è seguitissima non solo in tv ma anche sui social. Sul profilo instagram interagisce con i follower pubblicando anche qui ricette o immagini personali e parlando con loro. Negli ultimi giorni ha aperto il box delle domande e ha risposto ad alcune curiosità degli utenti. La foodblogger ha anche svelato una ‘verità’ che in molti volevano sapere.

Benedetta Rossi: “Se potessi eviterei”, la foodblogger rivela tutta la verità sui social

Dopo aver cominciato a muovere i primi passi registrando video tutorial su youtube non si aspettava di ricevere questo seguito così grande. Ma così è stato. Prima Benedetta Rossi riprendeva le ricette solo attraverso l’uso delle mani senza spiegazioni a parole soltanto in seguito c’è stato il cambiamento.

La nota fooblogger è arrivata fino in televisione, con un programma tutto suo che riscontra da quando ha debuttato un forte seguito da parte del pubblico. Nel 2011 ha aperto il suo canale youtube, ha poi pubblicato il suo primo libro di ricette ed è nel 2018 che approda sul piccolo schermo col format Fatto in casa per voi. Grazie a lei possiamo imparare ricette facili e gustosissime. Le stesse ricette le mostra anche sui social dove è seguita da milioni di persone. Benedetta interagisce con i follower pubblicando video e foto ma anche con le storie, spesso parlando con loro. Di recente rispondendo ad alcune curiosità degli utenti in merito alla registrazione del suo format, ha svelato una verità che molti a quanto pare volevano sapere.

Qualcuno le ha chiesto: “Ti piaci truccata?”, e lei ha fatto sapere che eviterebbe: “Ma per le luci tv un po’ di trucco ci vuole”. A quanto pare la foodblogger eviterebbe di truccarsi ma per le luci del piccolo schermo un po’ di make up ci vuole, spiega.