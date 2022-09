Cambia tutto a Beautiful: dopo il gesto di Quinn nulla sarà come prima; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

A Beautiful è scoppiata una vera e propria bomba. Quinn Fuller era riuscita a convincere Paris a tacere, ma nulla ha potuto fare con la sua acerrima nemica Brooke. La Logan non ha perso tempo a rivelare di Quinn e Carter a Eric e, ora, tutto è cambiato.

Il patriarca dei Forrester ha deciso di cacciare via la moglie, sia dalla sua villa che dall’azienda e Quinn non può fare altro che andarsene. Ma finirà davvero così questa interessante storyline? Nella soap di Canale 5, si sa, nulla è come sembra e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Ne arriveranno di nuovi molto presto e avranno come protagonista proprio la determinata Quinn. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate.

Beautiful anticipazioni, il gesto shock di Quinn cambierà la vita di tutti

Che ne sarà di Quinn Fuller? Dopo la rivelazione shock di Brooke nel bel mezzo della cerimonio del rinnovo delle promesse, Eric ha deciso di chiudere i ponti con la moglie. Il tradimento con Carter è una delusione che il fondatore della Forrester Creations non può dimenticare. O, almeno, non subito. Si, perché ben presto le cose cambieranno e se non temete spoiler vi raccontiamo tutto!

Dopo un’iniziale separazione, Quinn ed Eric decideranno di riprovarci. Quest’ultimo darà una nuova possibilità alla moglie, comprendendo le sue ragione nel voler cercare affetto ‘fisico’ da Carter, sentendosi trascurata da Eric. Non senza difficoltà, i due proveranno a rimettere in piedi il loro matrimonio ma, ben presto, si troveranno di fronte a un nuovo, clamoroso, ostacolo. Stavolta, però, la colpa è di Eric.

Dopo il tradimento di Quinn, infatti, sarà Eric a iniziare una storia clandestina con un’amante… che conosciamo benissimo. Ci sarà un ritorno di fiamma tra Eric e Donna Logan! La relazione andrà avanti per un po’ in maniera del tutto segreta, ma sarà proprio Quinn, aiutata da Bridget, a beccare i due amanti a letto insieme. È la fine definitiva del matrimonio tra Eric e Quinn, ma per quest’ultima, però, segna un inizio. A quel punto, Quinn capirà di essere ancora legata a Carter e di aver finto di non provare più nulla per il legale, con lo scopo di salvare il suo matrimonio. Ma Carter è ancora innamorato di lei?

C’è un piccolo problema: proprio in quel momento, Carter è sull’altare e sta per sposare Paris! Inizierà, quindi, una corsa contro il tempo di Quinn, che, a bordo di una bici, correrà a più non posso per raggiungere la chiesa prima che i due sposi pronuncino il sì!

Riuscirà Quinn a realizzare il suo sogno di riconquistare Carter? Vi anticipiamo soltanto che il gesto della Fuller sconvolgerà per sempre le vite dei protagonisti. Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni.