Cecilia Rodriguez racconta le conseguenze del furto subito tempo fa

Tornata a Milano dal Festival di Venezia, Cecilia Rodriguez racconta ai fan cosa sta succedendo dopo il furto subito recentemente.

Come sempre, Cecilia Rodriguez ha saputo stupire tutti anche di recente, in occasione del Festival di Venezia. La bella argentina ed il fidanzato Ignazio Moser hanno fatto la consueta passerella sul red carpet sfoggiando abiti elegantissimi a prova di fotografi.

La sorella di Belen ha scelto per l’occasione un abito di Zuhair Muhad, bianco, con mantello e spacco laterale, e dei sandali argentati firmati Giuseppe Zanotti. Inutile dire che, tra le varie star presenti, la famosa coppia di ex gieffini non ha certo sfigurato, anzi. Inoltre, è sicuramente un periodo felice per i due e per il loro amore, dal momento che, non più tardi di un mese e mezzo fa, il bel Moser ha rivelato al settimanale Chi che entrambi si sentono pronti per convolare a nozze.

Se da un lato la storia nata cinque anni fa tra le mura della casa più spiata d’Italia procede a gonfie vele, dall’altro Chechu in questi mesi ha dovuto fare i conti con episodi molto spiacevoli ossia dei furti di cui è stata vittima insieme al compagno. Chiunque abbia subito un sopruso del genere sa bene quanto sia terribile scoprire di essere stati derubati, ma a parte il comprensibile disagio, c’è da fare i conti con varie difficoltà pratiche.

E’ proprio ciò che racconta la 32enne sudamericana in alcune storie pubblicate su Instagram in queste ore.

Cecilia Rodriguez costretta a rifare tutto dopo il furto: cosa succede

Da poco rientrata in quel di Milano, dove ha raggiunto la sorella maggiore già diversi anni fa, la terzogenita della famiglia Rodriguez ha parlato ai follower di una delle conseguenze più spiacevoli derivate dall’ultimo furto di cui è stata vittima. Mentre camminava in piazza Duomo, si è ripresa col telefonino ed ha introdotto l’argomento così: “Magari qualcuno ha pensato che io fossi morta…no, sono viva, sono vivissima”.

Poi ha spiegato cosa sarebbe andata a fare: “Soltanto che è una giornata impegnativa perché, come ben sapete, un po’ di tempo fa mi hanno rubato tutto…quindi sto rifacendo tutti i documenti, tra cui il passaporto, perché altrimenti io non potrò più viaggiare. E non mi sembra il caso…adesso che si può!”. Nella storia successiva ha poi mostrato la targa del Consolato argentino mentre ancora dopo ha documentato il suo pranzo al ristorante con Ignazio.

Proprio il bel trentino in questi giorni aveva annunciato un grande colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole e che è stato poi il motivo della sua presenza alla mostra internazionale del Cinema di Venezia.

E voi avete visto quanto erano belli Cecilia ed Ignazio sul red carpet?