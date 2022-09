Costa una vera e propria fortuna: Fedez ha deciso di farsi un regalo particolare

Acquisto ‘stellare’ per Fedez che neanche stavolta ha badato a spese: il regalo che si è fatto lascia a bocca aperta, sapete quanto costa?

L’estate 2022 sta per volgere al termine e non si può certo dire che Fedez non l’abbia vissuta appieno. Nonostante il drammatico problema di salute che lo ha colpito qualche mese fa, il marito di Chiara Ferragni si è dato da fare al massimo con nuovi progetti come l’acquisto della nuova casa a Milano e il lancio del brano-tormentone La dolce vita a cui ha lavorato insieme a Mara Sattei e Tananai.

E quale momento migliore, se non questa fase di rinascita dopo la paura vissuta a causa della diagnosi della malattia fortunatamente sconfitta, per concedersi uno ‘sfizio’ dal prezzo esorbitante? Il famoso rapper e la sua celeberrima consorte hanno mostrato sui social il costosissimo ‘regalino’ appena arrivato e lo hanno fatto in maniera molto divertente.

Circa un mese fa la coppia si è immortalata su TikTok mentre si recava al cantiere del sontuoso appartamento sito nel quartiere City Life in cui si trasferiranno a breve coi loro splendidi bambini. “Fede proverà la macchina nuova, speriamo senza incidentarla”, ha detto Chiara in nel video che inizia con loro in ascensore. E’ proprio di questo che si tratta, infatti: una vettura nuova di zecca, molto ma molto particolare. Vi sveliamo tutti i dettagli sul tipo di macchina e sull’incredibile cifra spesa da Fedez!

Fedez, quanto costa il regalo che ha scelto: cifra inimmaginabile

Il cantate ha comprato una Ferrari, ma non una qualsiasi: ha scelto quella elettrica ed ha reso partecipi i fan dei primi minuti al volante dell’auto. Nella simpatica scenetta ripresa al cellulare di Chiara, si vede lui guidare con qualche leggera titubanza e lei accanto che non sembra molto rilassata.

Il bolide scelto da Fedez rientra nel progetto della celebre scuderia italiana del cavallino di incrementare la produzione di questo modello di auto da qui ai prossimi quattro anni. Una decisione presa nell’ottica della tutela dell’ambiente e della lotta all’inquinamento. Per il 2026 si dovrebbe raggiungere infatti il traguardo di una produzione composta dal 60% di vetture elettriche o ibride e dal 40% di motori ecosostenibili a combustione interna. Attualmente, una Ferrari interamente elettrica che non produca emissioni non è ancora in vendita, perciò è molto probabile che quella di Fedez sia la ibrida plug-in.

Si tratta della SF90 Stradale la cui piccola batteria può accumulare una quantità di energia tale da alimentare i tre motori elettrici. Volete sapere il prezzo di questa meraviglia da 1000 cavalli? Precisamente 427.930 euro!

Congratulazioni a Fedez per il ‘gioiello’ a quattro ruote acquistato e per l’attenzione dimostrata verso il problema dell’inquinamento ambientale.