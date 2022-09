Elena Santarelli, bellezza dal fisico statuario: lei stessa svela cosa fa per mantenersi così

Passano gli anni, ma il fisico di Elena Santarelli resta sempre al ‘top’: su Instagram ci mostra come fa a conservare intatta tanta bellezza.

I suoi esordi sono avvenuti sulle passerelle delle maison più celebri al mondo, ma la sua popolarità si deve soprattutto alla tv. Forse non tutti ricordano quale fu il programma in cui Elena Santarelli fece il suo ingresso nel mondo dello spettacolo: si trattava de L’Eredità, e al timone del famoso quiz show c’era Amadeus.

Bionda, alta, fisico slanciato e curve perfette: con un aspetto così, non c’è da meravigliarsi se il suo successo fu immediato e ancora oggi l’amore del pubblico continua a sostenerla. Soprattutto in momenti difficili come quello vissuto tra il 2017 e il 2019, a causa della malattia di suo figlio Giacomo, oggi fortunatamente guarito. Classe 1981, la showgirl e suo marito hanno anche un’altra figlia, Greta Lucia, più piccola di circa 7 anni rispetto del fratellino.

Sono trascorsi già 17 anni da quando la sua sfolgorante bellezza apparì sul famoso calendario di Max e lei all’epoca aveva solo 24 anni. Oggi Elena è una splendida 41enne e scommettiamo che anche voi non notate nessuna differenza tra com’era e come è. Sembra impossibile eppure, sia nel viso che nel fisico, la moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi è rimasta praticamente uguale. Merito della natura indubbiamente, ma grazie ad una routine di allenamenti in palestra ci si può aiutare parecchio.

Anche la Santarelli pratica costantemente attività fisica e ora ha appena ripreso dopo una pausa per le vacanze. Sul suo seguitissimo profilo Instagram da ben 1 milione e 800mila follower, ha mostrato quali esercizi la aiutano a mantenersi così in forma, date un’occhiata anche voi!

Elena Santarelli, svelato il segreto del suo fisico strepitoso: tutti hanno visto cosa fa

“Magari vi viene voglia di iscrivervi in palestra dopo questo video o magari no…”, esordisce così la Santarelli nella didascalia del video pubblicato sul popolare social network. Poi ammette: “Io a luglio e ad agosto ho ascoltato il mio corpo ,ovvero non volevo fare sport, ora il corpo mi dice ‘ricomincia’ ed eccomi qui pronta a sentirmi bene”. Non sono mancati infine i ringraziamenti al coach che la guida negli allenamenti che, da quanto si vede nelle immagini, sono abbastanza impegnativi ma davvero completi.

Qui, ad esempio, la vediamo fare una serie di squat, vero toccasana per i glutei e la parte posteriore delle cosce. Ad incrementare la difficoltà, un kettlebell e un elastico alle ginocchia.

Poi Elena mostra una serie di affondi accompagnati sempre dal kettlebell:

Dopo la parte inferiore, è ora di concentrarsi su quella superiore ed ecco che la Santarelli svolge una serie di trazioni per scolpire e rinforzare braccia e pettorali.

Tra i tanti esercizi, segnaliamo infine il plank con elevazione alternata delle gambe. Un modo per ottenere un ventre piatto, riducendo anche la ritenzione idrica e la cellulite, senza rischiare di danneggiare collo e schiena.

Questi dunque alcuni dei ‘segreti’ della splendida Elena. Settembre è ormai iniziato, vi siete già iscritti in palestra?