Tutti i fan in seria apprensione: il cantante è stato operato d’urgenza; cosa è successo e come sta.

Un stop forzato per uno dei cantanti più amati del momento, che ha dovuto disdire alcuni tra i suoi concerti per via di un problema di salute. A rivelarlo è stato proprio lui, postando uno scatto in ospedale, in procinto di sottoporsi a un delicato intervento chirurgico.

“Con le vostre preghiere e la vostra energia andrà sicuramente tutto bene”, ha scritto il cantante qualche giorno fa sui social, prima di sottoporsi all’operazione. Un’operazione che era diventata necessaria, per via dei forti dolori. Scopriamo cosa è successo e come sta il famosissimo artista.

Il famoso cantante è stato operato d’urgenza: lo scatto in ospedale

Brutto imprevisto per uno dei cantanti più famosi e apprezzati del momento, costretto al ricovero in ospedale per un’operazione d’urgenza. Parliamo di Maluma, che, qualche giorno fa, ha comunicato ai suoi numerosi fan cosa gli è successo. Il 28 enne, il cui vero nome è Juan Luis Londono Arias, è stato operato al ginocchio, di nuovo.

Si, perché già nel 2019, la star colombiana ha ricorso alla chirurgia per via di una frattura allo stesso ginocchio. Da quanto si apprende, nel corso del primo intervento sono state messe delle viti biodegradabili, ma una di queste si è staccata, iniziando a muoversi all’interno del ginocchio. Ciò ha provocato dei dolori fortissimi alla star, che era arrivata al punto di non riusciva neanche a camminare. Per fortuna, però, tutto è andato per il meglio: l’operazione di qualche giorno fa è andata bene e Maluma ha rassicurato i suoi fan. Fan che, inevitabilmente, avevano accolto con molta preoccupazione la notizia dell’operazione imminente e, come richiesto dal loro beniamino, hanno inviato a Maluma tutta la loro energia affinché tutto andasse per il meglio.

“Zoppo ma con flow”, ha scritto nella didascalia dell’ultimo video condiviso sui social. Un video in cui si mostra in piedi, con la stampella e le bende che avvolgono la gamba operata. Nonostante la convalescenza, Maluma non rinuncia a ballare e non vede l’ora di tornare sul palco, in mezzo al suo pubblico.

Al fianco del cantante colombiano, in questi giorni di riposo, c’è la sua dolce metà, con la quale è uscito allo scoperto da pochi mesi. Si tratta di Susana Gomez, architetto, anche lei originaria di Medellin come lui. La ragazza, proprietaria di una società di Interior Design, è estranea al mondo dello spettacolo e molto riservata: di lei si sa molto poco, ma pare che i due si conoscessero da diverso tempo.

Non ci resta che mandare i nostri migliori auguri di cuore a Maluma, con la speranza di vederlo presto sul palco, per proseguire il suo Papi Juancho Maluma World Tour.