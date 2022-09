Dal GF Vip al nuovo programma: comincia un’altra avventura per lei in televisione; splendida notizia per i fan.

La settima edizione del GF Vip sta per partire. Nuovi vipponi e nuove avventure da seguire, come sempre, 24 ore su 24. In attesa di scoprire tutto sul cast ufficiale della prossima edizione, vi parliamo di una protagonista assoluta dell’edizione scorsa.

Protagonista che, dopo l’avventura nel reality condotto da Alfonso, torna in tv, ma in casa Rai. Una splendida notizia per i suoi fan, che non vedevano l’ora di rivederla sul piccolo schermo. Scopriamo tutti i dettagli di questa novità.

Dopo il GF Vip inizia una nuova avventura in tv: tutti i dettagli

Pronti per l’inizio del GF Vip 7? La prima di una lunga serie di puntate del reality show andrà in onda, in diretta, lunedì 19 settembre 2022. Al timone del programma ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato da una coppia inedita di opinioniste. Tornerà Sonia Bruganelli per il secondo anno consecutivo, ma al suo fianco troveremo la new entry Orietta Berti. La cantante farà il suo debutto nel reality, prendendo il posto di Adriana Volpe. Ebbene, oggi vi parliamo proprio di quest’ultima.

Dopo essere stata prima concorrente e poi opinionista del GF Vip, Adriana Volpe ha iniziato una nuova avventura sul piccolo schermo. Stavolta, però, in Rai, dove è tornata dopo due anni a Mediaset. A partire da questo settembre, infatti, la Volpe è tra gli opinionisti fissi de La Vita in diretta, il programma pomeridiano di Alberto Matano. La Volpe ha debuttato nel talk proprio ieri, 6 settembre 2022, nella prima puntata della nuova edizione del contenitore di Rai Uno.

Una bellissima notizia per i fan di Adriana, che non hanno preso bene la notizia della sua assenza al GF Vip nelle vesti di opinionista. Una notizia meravigliosa anche per la Volpe, che sui social ha espresso la sua felicità, allegando questo messaggio ad alcuni scatti della puntata: “Grazie ad Alberto Matano e a tutta la squadra de La Vita in diretta. Oggi ho ricevuto una carezza al cuore“. Il post è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti di fan, amici e colleghi, tutti entusiasti di rivedere Adriana in tv.

Non possiamo che mandare alla Volpe un grosso in bocca al lupo per la sua nuova esperienza televisiva.

Alfonso Signorini spiega perché ha scelto Orietta Berti

Nelle scorse ore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha parlato proprio del motivo per cui ha deciso di scegliere Orietta Berti per il ruolo di opinionista in studio. Il conduttore spiega che Orietta era un suo chiodo fisso, aggiungendo: “L’anno scorso aveva al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità, perché mi divertivo molto. Ma questa finalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva”. Per questo motivo, Alfonso ha scelto Orietta, per il suo bisogno di leggerezza. Inoltre, dopo averla seguita a Ora o mai più, Signorini ha constatato che la Berti “non si fa mettere i piedi in teste e se non le piace una cosa, lo dice”.