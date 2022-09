Giulia De Lellis, sapete chi è e cosa fa nella vita il suo fidanzato Carlo Beretta? Scopriamolo insieme.

Giulia De Lellis è tra le influencer più amate. Dopo un primo esordio sul piccolo schermo, partecipò al programma Uomini e donne per trovare l’amore, è diventata popolarissima. Già nel format di canale 5 si fece subito notare, e lo stesso tronista, Andrea Damante, rimase particolarmente colpito da lei tant’è che fu la scelta.

Questa relazione ha fatto non poco parlare. Infatti dopo che i due si lasciarono lei ha pubblicato un libro dal titolo che toglie i dubbi sui motivi della rottura, ‘Le corna stanno bene su tutto! Ma io stavo meglio senza”. Testo che ha avuto un riscontro pazzesco. Dopo aver passato del tempo lontano c’è stato il ritorno di fiamma e poco dopo uscirono allo scoperto. Cosa che fu confermata attraverso le storie instagram in cui i due facevano allenamento insieme. Anche questa nuova unione non andò per il verso giusto. Da qualche anno non sono più una coppia e le loro strade si sono separate.

Oggi entrambi sono felici e innamorati dei rispettivi partner. Giulia nel 2020 ha iniziato una frequentazione con Carlo Beretta. Oggi sono fidanzatissimi e si mostrano spesso sui social insieme. Ma cosa sappiamo del compagno dell’influencer? Scopriamo che cosa fa nella vita.

Chi è e che lavoro fa nella vita Carlo Beretta, fidanzato di Giulia De Lellis

Giulia de Lellis è fidanzatissima con Carlo Beretta. La coppia iniziò a frequentarsi nel 2020. Lei stessa fece sapere attraverso le storie instagram di aver iniziato a frequentare un’altra persona dopo la rottura con Andrea Damante. L’influencer non ne aveva però rivelato il nome anche se già allora cominciò a circolare il nome di Carlo.

Il settimanale Chi li paparazzò poco dopo insieme mentre si scambiavano un bacio. Carlo e Giulia oggi sono una coppia bella e solida. Sui social lei ha pubblicato diverse foto insieme e anche nelle storie spesso lo riprende. Carlo però sembra essere molto più riservato. Ma sapete chi è e cosa fa nella vita?

A quanto pare il compagno dell’influencer è il figlio di Pietro Gussalli Beretta, vicedirettore della Fabbrica D’Armi che porta il suo stesso nome e di Umberta Gnutti. Da quanto si legge sul web il lavoro del giovane sarebbe stato in passato collegato al dipartimento delle risorse umane. Si legge che il suo compito era quello della gestione e acquisizione dei talenti. Spulciando però sul suo profilo instagram riporta in biografia il tag dell’azienda, inoltre, sul suo profilo linkedin riporta Digital Project Manager at Beretta. Quindi ‘sembrerebbe’ che adesso lavori nell’azienda di famiglia.

Giulia e Carlo sono molto innamorati e anche il giovane sul suo profilo ha pubblicato varie foto con l’amata: sono belli e felici come non mai!