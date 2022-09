Lite nei salotti di Barbara D’Urso: showgirl condannata a pagare 6000 euro; cosa è successo e i dettagli della sentenza.

Una nota influencer italiana è stata condannata a pagare ben sei mila euro. A deciderlo è stato il Tribunale civile di Roma, che ha stabilito che la influencer debba risarcire una famosa conduttrice.

La disputa tra le due è nata in tv, nel corso di una puntata di Live Non è la D’Urso, in onda nel giugno del 2020. Una puntata durante la quale è nata una forte discussione tra le due ospiti, che non si è esaurita sul piccolo schermo. La giovane influencer ha condiviso sul suo canale social alcune immagini della sua ‘rivale’, ma questo gesto le è costato caro: tra le foto condivise, infatti, ve ne era una fake. In seguito i dettagli della vicenda.

Denunciata dopo la lite da Barbara D’Urso: condannata a pagare 6000 euro

Tutto è iniziato qualche anno fa, nel corso di un dibattito nello studio di Live Non è la D’Urso. Una accesa discussione che ha visto protagoniste Elena Morali ed Enrica Bonaccorti, oltre a Simona Izzo. Al centro del battibecco le rispettive carriere delle presenti in studio, che non hanno risparmiato attacchi e frecciatine per avvalorare le proprie tesi.

Nel bel mezzo della discussione, Simona Izzo, commentando il profilo Instagram della Morali, ad esclamare: “Non vivo fotografandomi le natiche tutto il giorno”. Frase alla quale Elena ha replicato: “Però qualcuno di voi anni fa ha iniziato così”, facendo riferimento alla Bonaccorti. Quella che sembrava una consueta discussione in un salotto tv, però, si è trasformato ben presto in qualcosa di molto più grave. Le cose si sono messe male per la Morali quando, dopo lo scontro in puntata, ha deciso di spostare il contenzioso sui social.

L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show, ha, infatti, condiviso nelle sue stories di Instagram alcuni scatti che ritraevano la Bonaccorti senza veli. “Queste signore si permettono di giudicarmi per gossip e poi la loro celebre carriera guardate come è iniziata”, erano state le parole allegate dalla Morali alle immagini, tra cui vi era uno scatto tratto da un fil degli anni ’80 e una ripresa balneare. Peccato, però, che una delle foto postate da Elena fosse falsa e la persona ritratta nell’immagine non fosse affatto la famosa conduttrice. Si tratta di uno scatto col marchio di Playboy, raffigurante un’altra donna. Un errore che è costato caro alla Morali, che, come stabilito dal giudice, dovrà pagare 6 mila euro di danni alla Bonaccorti.

“La convenuta è responsabile di aver attribuito alla persona dell’attrice una immagine potenzialmente disturbante, volgare e che in realtà raffigura un’altra persona”, si legge nella sentenza del giudice del Tribunale di Roma, come riporta Repubblica.