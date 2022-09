Lo avete notato anche voi? Il ‘segreto cattivo’ di Kate Middleton

Non tutti hanno fatto caso ad un certo dettaglio nello stile di Kate Middleton: i suoi look nascondono un ‘segreto’, riuscite a indovinarlo?

Da oltre 10 anni gli occhi di tutto il mondo sono puntati su di lei: da quando è entrata a far parte della Royal Family britannica, per Kate Middleton, moglie del principe William, è praticamente impossibile passare inosservata. D’altra parte, la sua classe innata attira sempre l’attenzione e, a qualunque evento prenda parte, tutti restano estasiati nell’ammirarla.

Uno stile il suo che si avvale anche di una nota stilista italiana. Ebbene, sì! Per chi non lo sapesse, la duchessa di Cambridge talvolta si affida ad una nostra connazionale molto affermata nella moda che vanta una clientela composta da vere e proprie celebrità. Un nome a caso tra i vip che attingono dalle sue collezioni? Chiara Ferragni!

L’ideatrice di alcuni degli abiti indossati da Kate dal 2018 ad oggi è infatti Alessandra Rich, che vive e lavora tra Milano e Londra. I modelli che ha disegnato per la consorte di William sono quelli a pois che l’abbiamo vista sfoggiare in occasioni importanti come il famosissimo torneo di Wimbledon e il Royal Ascot. Ciò che non tutti sanno è che quei capi nascondono un ‘segreto’. Incredibile!

Il ‘segreto’ nascosto negli abiti di Kate Middleton: nessuno ci avrebbe mai pensato

Intervistata da Telegraph, la Rich ha espresso tutto la sua gioia per l’apprezzamento della Middleton nei confronti delle sue creazioni: “La duchessa di Cambridge è una tale icona di stile, sono entusiasta che le piacciano i miei vestiti”. Ha poi rivelato di non sapere su quali capi ricadrà la scelta della duchessa per un determinato evento, ma che di solito sceglie i pezzi più classici.

La designer ha aggiunto che Kate preferisce molto spesso gonne lunghe, scelta che lei condivide pienamente visto che tali modelli esaltano la femminilità garantendo la massima eleganza. Ad ogni modo, nei vestiti di Kate c’è un ‘segreto’ davvero sorprendente di cui è artefice proprio Alessandra Rich. Quest’ultima ha spiegato quale particolare si nasconde dietro gli outfit da lei creati tra cui anche quelli dell’iconica nuora di Carlo.

Se avete osservato attentamente i look di Kate, infatti, avrete notato che c’è sempre un particolare ‘sbagliato’ che sembra quasi ‘stonare’ con tutto il resto. “Tutti i miei pezzi sono così. Coprono le braccia o le gambe, ma c’è sempre un taglio da qualche parte o una catena del corpo sotto. È bello essere un po’ cattivi!”, ha detto la stilista. Si tratta, appunto, di uno stratagemma adottato di proposito per rendere l’abito più ‘frizzante’ e non rischiare che risulti monotono.

Voi avevate già notato questi dettagli ‘sbagliati’ o la rivelazione della Rich vi ha sorpreso?