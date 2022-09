Manca poco, l’attrice presto convolerà a nozze: “Ammetto un po’ di ansietta”

Manca poco, l’amatissima attrice è pronta a convolare a nozze e svela sui social la data: “Ammetto un po’ di ansietta”.

Questo è un anno magico per molte coppie del mondo dello spettacolo. Sono tante coloro che hanno coronato il loro amore celebrando le nozze. Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati in segreto a Las Vegas, la prima volta. Il secondo matrimonio invece è stato festeggiato nella casa dell’attore in Georgia.

La festa si è tenuta per tre giorni, per tutto il weekeend. Per l’occasione, la cantante come ha svelato nella newsletter On The Jlo, ha regalato al marito un concerto privato, cantando. Il giorno dopo c’è stato un brunch dove ha sfoggiato un abito con ampio scollo e ampia scollatura a righe, di colore bianco e blu. Non solo Jennifer Lopez e Affleck si sono sposati, ma anche Britney Spears ha detto sì al suo compagno. Alexandra Daddario è convolata a nozze con il produttore Andrew Form, conosciuto un anno prima tra le strade di New York.

E ancora, anche molti ex protagonisti di Uomini e donne hanno pronunciato il sì: Sabrina Ghio ha sposato il suo compagno Carlo Negri, Marco Fantini e Beatrice Valli hanno celebrato le nozze poche settimane fa. Ebbene, l’amore va a gonfie vele e negli ultimi giorni anche una famosa attrice ha fatto sapere che manca ormai pochissimo al suo matrimonio.

L’attrice è pronta a convolare a nozze, svela la data sui social: “Ammetto un po’ di ansietta”

L’attrice ha svelato la data del matrimonio sui social, in basso ad un video in cui ha mostrato alcune fasi della preparazione. Ha condiviso il post sul suo canale instagram all’inizio di settembre: “Ok 1 settembre, ammetto un po’ di ansietta“. Non manca moltissimo alle nozze e fa sapere di aver iniziato il conto alla rovescia appena 60 giorni fa.

Enrica Pintore, attrice e conduttrice televisiva è pronta a sposare il suo compagno Daniele Moretti Costanzi. In questi anni abbiamo avuto modo di conoscerla e apprezzarla grazie alla sua presenza nel cast di diversi film e serie tv. Ha recitato ne I Cesaroni, Don Matteo e Donna Detective come guest star in singoli episodi, la ricorderete come ‘professoressa’ nel gioco L’eredità ma sicuramente l’avrete amata ancora di più nella serie Il Paradiso delle signore. Enrica ha fatto parte del cast dal 2018 al 2021, vestendo il ruolo di Clelia. Inoltre è impegnata con la serie Mare fuori nel ruolo di Luisa. Adesso però oltre agli impegni professionali c’è un altro che la tiene molto occupata, il matrimonio.

L’attrice ha raccontato sui social di aver avuto due mesi per organizzare tutto e di aver trovato subito l’abito che fa per lei: “E’ stato amore a prima vista“. Conclude lasciando un piccolo messaggio al suo amato: “Spero non cambi idea da qui al 23“. Quindi, come rivelato da lei stessa, manca davvero pochissimo al grande giorno.