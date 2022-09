Noto personaggio tv ha ammesso: “Ho un figlio che non ho mai visto”

Un noto personaggio della tv ha ammesso pubblicamente: “Ho un figlio che non ho mai visto”

Un noto personaggio della televisione ha ammesso di aver un figlio arrivato prima del suo matrimonio nel 2009 ma di non averlo mai visto. Lo aveva riferito già tempo fa confessando di occuparsi di lui soltanto dal punto di vista legale. Riferisce che da giovane non si fidanzava mai anzi si è definito come una persona ‘molto sportiva’.

Una situazione abbastanza complicata come lui stesso dice. Sarebbe il suo primo figlio ma ha saputo della nascita soltanto molto tempo dopo. Spiega di non aver mai avuto la possibilità di poterlo vedere o incontrare, non rivelandone i motivi. Forse in futuro, è lui stesso che lo chiede: “In futuro, chi lo sa? Ora lui vive all’estero”.

A quanto pare il conduttore ha tre figli, il primo nato da una precedente relazione, prima ancora di sposarsi. Ha raccontato che non ha mai avuto la possibilità di vederlo e forse chissà succederà in futuro, le altre due figlie sono nate invece dal matrimonio con sua moglie, con cui è convolato a nozze nel 2009.

Tra poco lo vedremo in tv con la nuova edizione del suo seguitissimo programma. Da quando ha esordito sul piccolo schermo con la sua attività e il ruolo che da anni svolge, ha conquistato il grande pubblico.

Alessandro Borghese è pronto a tornare con Celebrity Chef. Il programma va in onda su Tv8 e vede la sfida di due personaggi del mondo dello spettacolo. Non manca l’aria leggera e l’ironia che rendono il tutto ancora più accogliente. Proprio lo chef ha ammesso tempo fa di aver un altro figlio, che però non ha mai visto. Come aveva svelato se ne occupa soltanto a livello legale. Sembrerebbe che ancora non abbia avuto modo di vederlo. Borghese è sposato dal 2009 con Wilma Oliviero e dal matrimonio sono nate due figlie, Arizona e Alexandra. Il primogenito dello chef è nato prima delle nozze con sua moglie, nel 2006, quindi oggi dovrebbe avere circa 16 anni.

Il conduttore lo ha sempre ammesso, facendo riferimento ad una situazione molto complicata. Dice che da giovane non si fidanzava mai ma si è definito come una persona molto ‘sportiva’ allora: “Ho saputo di questo figlio solo molto tempo dopo la sua nascita”, aveva confessato, rivelando di non averlo mai incontrato. Non chiude le porte per un futuro incontro, spiegando che adesso il giovane vive all’estero: “In futuro, chi lo sa? Lui ora vive all’estero”. A quanto pare lo chef oltre ad avere due figlie nate dall’amore con Wilma Oliviero è padre anche di un terzo, nato prima ancora del matrimonio con sua moglie.