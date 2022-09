“Papà è mancato a 17 anni”: triste retroscena, il famoso personaggio si racconta

“Papà è mancato a 17 anni”: il famoso personaggio si è raccontato confessando anche un triste retroscena.

Il famoso personaggio ha raccontato in un’intervista a Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini, di aver perso il papà a 17 anni. Nel corso della chiacchierata si è aperto completamente parlando non solo della parte intima della sua vita ma anche di quella professionale. Quando suo padre è scomparso era soltanto un adolescente.

Proprio per questo, la perdita lo ha segnato. Dice che allora, avendo due sorelle, si è tirato su le maniche e questo lo ha anche preparato a diventare padre: “Ho sempre pensato prima alla mia famiglia e poi a me stesso”. Confida che una delle sue paure più grandi, l’unica afferma, è quella di non poter vedere crescere sua figlia tutti i giorni, essendosi separato dalla sua famosa compagna.

In questi ultimi anni ha investito su molti progetti, cambiando anche prospettiva. A quanto pare aver perso il papà quando era solo un ragazzino lo ha portato a rimboccarsi le maniche e a darsi da fare anche per la sua famiglia. Proprio loro sono sempre stati al primo posto delle sue priorità prima ancora di se stesso e adesso c’è anche la sua bambina, nata nel 2021.

Quanto successo, spiega, lo ha preparato a diventare padre: “Papà è mancato a 17 anni, avere due sorelle ed essermi rimboccato le maniche mi ha preparato a diventare padre”. Antonino Spinalbese oggi è noto al pubblico. Quando abbiamo sentito il suo nome entrare a far parte del mondo dello spettacolo è stato per la prima volta per la relazione con Belen Rodriguez. Relazione che ha portato alla nascita di Luna Marì nel 2021. Oggi non sono più una coppia e a tal proposito, l’ex hair style dice: “La mia unica paura è quella di non veder crescere mia figlia tutti i giorni, essendo io e sua madre separati”.

Antonino ha raccontato, per quanto invece riguarda l’aspetto professionale, di aver lavorato con Monica Coppola e di averla seguita per gli shooting in giro per il mondo. Prima, spiega, aveva più possibilità, adesso il fatto di essere identificato come persona che è stato con un personaggio famoso non gli darebbe più l’opportunità di esprimersi. In questi ultimi mesi ha così investito su altri progetti e ha aperto un’agenzia di comunicazione.