Il patrimonio di Antonio Ricci, papà di Striscia la notizia: cifre incredibili

Da più di 40 anni Antonio Ricci lavora in tv creando programmi di grande successo: Il Tempo rivela quale sarebbe il suo cospicuo patrimonio.

In tanti anni di carriera è apparso in video raramente, ma tutti sanno chi è: Antonio Ricci, infatti è la mente da cui nascono tanti programmi televisivi di enorme successo che hanno fatto la storia del piccolo schermo italiano. Solo che citare qualche titolo, parliamo di alcune edizioni di Fantastico, Drive In, Paperissima e, naturalmente, Striscia la notizia.

Lo storico tg satirico di Canale 5 in onda dal lontano 1988 è la sua creatura più longeva che, da circa 24 anni a questa parte, gli regalato davvero tante soddisfazioni. Prova ne è l’amore del pubblico, che attende trepidante l’inizio della nuova stagione previsto per la fine di settembre.

Facile immaginare che anche stavolta si tratterà di un’edizione imperdibile, piena di scoop, risate, curiosità utili e, perché no, tapiri! A dirigere la grande macchina di Striscia, sarà stavolta una coppia inedita ovvero quella formata da Luca Argentero ed Alessandro Siani. Non è difficile immaginare il gradimento che arriverà da parte del pubblico, visto quanto sono amati i due e bisogna ammettere che, a prescindere da cosa accadrà, Ricci ha avuto una splendida idea a scommettere su di loro insieme.

Una carriera così brillante e duratura è certamente sinonimo di lauti guadagni, ma vi siete mai chiesti a quanto ammonti precisamente il patrimonio del noto 72enne ligure? A fare una stima complessiva ci ha pensato il quotidiano Il Tempo; vi assicuriamo che si parla di cifre esorbitanti!

Antonio Ricci, sapete quanto vale il suo patrimonio? Numeri pazzeschi

Andrea Giacobino, autore dell’articolo, ha fatto il punto sulla situazione patrimoniale del papà di Striscia la notizia. Per quanto riguarda i risultati economici, a proposito di Ricci si parla di “un utile di oltre 1,1 milioni di euro e un patrimonio netto che supera i 106 milioni a fronte di un attivo di 153,4 milioni“.

Niente male, vero? Soprattutto se pensiamo che a queste cifre strabilianti si devono aggiungere anche le proprietà che Ricci divide con la moglie Sylvia Arnaud. Sulle pagine de Il Tempo, Giacobino fa sapere che la coppia possiede 18 immobili a Milano e ben 85 in Liguria. Nella sua regione natale, Ricci possiederebbe ad oggi 62 terreni, 4 in più rispetto al 2020.

E’ la società milanese Stone srl ad occuparsi di gestire l’ingente patrimonio economico mentre, per quanto riguarda i beni immobili, tutto è sotto la guida della Across Fiduciaria. Dall’aumento del controvalore delle ‘immobilizzazioni materiali’, che dai 69,9 milioni del 2020 è passato a 78,9 milioni, si può dedurre che Ricci ha acquistato altre proprietà spendendo la somma di 9 milioni.

Anche voi siete curiosissimi di scoprire quali sorprese ci ha preparato la squadra di Striscia quest’anno?