Ricordate Mattia di Matrimonio a prima vista? Cos’è successo dopo il programma

Vi ricordate di Mattia? E’ stato il protagonista dell’ottava edizione di Matrimonio a prima vista: scopriamo cos’è successo dopo il programma.

Matrimonio a prima vista è tra i programmi più seguiti di Real Time. Il format prevede che delle persone, messe insieme da un team di esperti, si sposino senza conoscersi. Il primo incontro avviene poco prima del sì. Dopo la celebrazione con tanto di festa c’è il viaggio di nozze.

La parte più difficile è la convivenza. Spesso è durante questa nuova esperienza insieme che nascono attriti, e le incomprensioni dovute a differenze caratteriali portano a battibecchi. Nell’ultima edizione andata in onda, precisamente l’ottava, c’è stato un vero e proprio colpo di scena alla scelta finale. Tutte e tre le coppie, formate da Giorgia e Antonio, Gianluca e Giorgia e Mattia e Cristina, hanno deciso di proseguire nel matrimonio. Purtroppo, nell’episodio ‘e poi’, abbiamo appreso della separazione delle ultime due coppie citate e in seguito, appena dopo la puntata, anche di Antonio e Giorgia. Infatti ‘Matrimonio a prima vista e poi’ è registrato prima della messa in onda su real time della puntata stessa e di conseguenza in quel tempo può accadere di tutto.

Tra i protagonisti di questa edizione vi ricordate di Mattia? E’ un libero professionista, lavora nell’azienda di famiglia e si occupa di commercio di gas. L’ex sposo è stato accompagnato da Cristina. Il loro matrimonio era partito dopo la cerimonia abbastanza bene per poi prendere una piega diversa dopo il ritorno dell’ex sposa da un viaggio in crociera. Ora a distanza di qualche mese cos’è successo?

Mattia, ex protagonista di Matrimonio a prima vista: cos’è successo dopo il programma

Mattia ha fatto parte dell’ottava edizione di Matrimonio a prima vista. Nel format lo abbiamo visto insieme a Cristina. Inizialmente lei non ebbe una buona prima impressione ma poco dopo tutto cambiò.

Alla scelta finale, decisero di restare insieme, decisione che non è stata ribadita nell’ultima puntata. L’ex coppia aveva sorpreso i telespettatori con la scelta di continuare nel matrimonio. Sorpreso perchè le ultime settimane non erano andate nel migliore dei modi ed erano apparsi sempre più lontani. Dopo il sì alla scelta abbiamo appreso della separazione nella puntata ‘Matrimonio a prima vista e poi’. Ad oggi, da quando è andato in onda l’ultimo episodio è passato qualche mese: cos’è successo dopo il programma?

Partiamo col dire che Mattia e Cristina non sono tornati insieme ma dalle foto sui social sembrerebbe che siano rimasti in buoni rapporti, come avevano anche detto durante la puntata. Ad un anno da quel sì, l’ex sposo ha pubblicato uno scatto del giorno del matrimonio e a corredo ha scritto: “A distanza di un anno un ricordo indelebile di un’esperienza unica”. Negli ultimi scatti è fotografato al mare o nei posti visitati, come possiamo vedere dai social. Voi avete seguito il percorso di Mattia e Cristina?