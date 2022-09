Il ‘segreto’ di Ilary Blasi: quello che nessuno avrebbe mai immaginato

Tutte vorrebbero avere la pelle liscia e luminosa come quella di Ilary Blasi: la conduttrice ha rivelato sui social qual è il suo ‘segreto’.

Nonostante il periodo che sta attraversando non sia di certo uno dei migliori a causa della separazione da Totti, Ilary Blasi continua comunque a mostrarsi al meglio della sua forma e a sprigionare energia da tutti i pori.

Anche quando la rottura coniugale non era ancora stata ufficializzata e lei era impegnata con la conduzione de L’Isola dei Famosi, non si è mai mostrata giù di tono, anzi. Da vera professionista, non ha mai fatto pesare i suoi problemi a coloro che lavorano con lei, rivelava Vladimir Luxuria tempo fa.

In questi giorni l’ex Letterina ha documentato sui social anche i primi allenamenti post vacanze che, soprattutto quest’anno, per lei sono state piene di viaggi in località da sogno. Quella di dedicare qualche ora al giorno all’attività fisica è un’abitudine sana da cui tutti dovrebbero prendere esempio. Basti pensare a come Ilary riesce a conservare da sempre lo strepitoso fisico che Madre Natura le ha donato.

Anche per il suo incantevole viso la conduttrice romana adotta alcuni accorgimenti che servono a mantenerlo fresco e luminoso. Uno in particolare ha colpito tutti, non indovinereste mai di che si tratta.

Ilary Blasi si mostra come mai avremmo pensato di vederla: spunta il suo ‘segreto’

Qualche tempo fa la bellissima presentatrice Mediaset ha sorpreso tutti i suoi follower mostrandosi in una versione alquanto inedita. Attraverso le sue Ig stories, è stato possibile scoprire come fa ad avere immancabilmente una pelle del viso così levigata. Ciò grazie ad un selfie in cui è apparsa con una maschera sul volto.

Non una delle solite maschere di bellezza, ma un modello gold. Sì, avete letto bene: il ‘segreto’ della Blasi è proprio una maschera d’oro. Un trattamento che serve a rimpolpare, levigare ed illuminare la pelle e che, a quanto pare, è gettonatissimo tra le celebrities: Melissa Satta, Chiara Ferragni, Elena Santarelli…sono solo alcune delle donne famose che amano ed utilizzano questo lussuoso rimedio ideato dalla visagista israeliana Mimi Luzon. Idoneo a rinnovare le cellule grazie ad una miscela di ingredienti naturali, coenzima 10 ed acido ialuronico, regala una rigenerazione del viso senza eguali.

Ovviamente, ne esistono anche alcune più economiche rispetto a quelle usate dalle star, dal costo non molto superiore ai 30 euro che comunque promettono ottimi risultati. Composte da estratto di Tulipano Nero brevettato, siero booster e concentrato Hyalu-3, svolgono una sorprendente funzione anti-età. Anche Ilary Blasi sembra sia stata conquistata da questo prodotto miracoloso e, in effetti, l’ex moglie di Totti ha sempre sfoggiato un viso da ventenne.

Voi avevate già sentito parlare del prodigioso Golden Treatment?