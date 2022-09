Lo fa stare male: Ben Affleck e la malattia che poteva rovinare il matrimonio con JLo; il doloroso retroscena che non tutti conoscono sull’attore.

Il ritorno di fiamma dei ‘Bennifer’ ha rappresentato una vera e propria gioia per milioni di fan nel mondo. Fan che, dopo quasi venti anni, hanno potuto assistere alla ‘reunion’ tra Jennifer Lopez e Ben Affleck.

I due sono tornati ufficialmente insieme nell’estate del 2021 e, lo scorso 16 luglio, sono diventati marito e moglie ( per la seconda volta). La cerimonia si è tenuta in gran segreto a Las Vegas, davanti all’emozione di amici e parenti: i festeggiamenti sono durati ben tre giorni. Una gioia infinita per la coppia che, però, deve fare i conti con un problema. Una malattia con la quale Ben Affleck convive da diverso tempo e che avrebbe creato scompiglio anche nel corso dell’organizzazione delle nozze con la splendida JLo. Scopriamo di cosa si tratta.

Bel Affleck, la malattia di cui soffre che ha messo a rischio il matrimonio con Jennifer Lopez

Un matrimonio da favola, quello che ha visto protagonisti Ben Affleck e Jennifer Lopez. I due si sono detti sì lo scorso luglio, per la gioia dei tantissimi fan che, anche col passare degli anni, non si erano mai rassegnati alla loro rottura. Nel corso dei preparativi delle nozze, però, non sono mancati gli imprevisti.

In particolare, l’attore ha dovuto fare i conti con una patologia della quale soffre da diversi anni e che, in alcuni momenti, gli rende davvero impossibile anche svolgere le più semplici azioni quotidiane. Su Gossip e Tv si legge che, secondo quanto avrebbe riportato una fonte vicina a Ben al Daily Mail, l’attore soffrirebbe di emicrania cronica da qualche anno. Una patologia che, in alcuni giorni, diventerebbe invalidante per l’attore, che si stanca facilmente e accusa continui e forti mal di testa. Il tutto peggiorerebbe a causa di uno stile di vita ricco di impegni, come attore e come regista, e dello stress. Stress che, probabilmente, la star ha accumulato anche durante il divorzio con la sua ex moglie Jennifer Garner, alla quale è stata legata dal 2005 al 2018: insieme hanno tre figli, Violet Anne, Seraphina Rose Elisabeth e Samuel.

I fan dell’attore ricorderanno che anche molti anni fa, nel 2006, Affleck fu addirittura ricoverato in ospedale, per via di un forte attacco di emicrania, mentre era al lavoro con le riprese del film Gone baby Gone. Secondo quanto si legge su Daily Mail, Jennifer Lopez è assolutamente al corrente della situazione e sta facendo di tutto per aiutare il marito, chiaramente con l’aiuto e il supporto di medici specializzati, consigliati da lei stessa.

Non possiamo che sperare che l’attore e regista possa risolvere il suo problema al più presto possibile.